Un potenziale rialzista del 150% è sufficiente per investire su IRCE? Bella domanda per un titolo azionario che negli ultimi cinque anni non si è molto distinto per le sue performance borsistiche. Le quotazioni, infatti, hanno perso circa il 30% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 1%7. Ha, però, fatto meglio dell’indice italiano che ha perso circa il 43%.

Le cose vanno peggio, poi, se si restringe l’orizzonte temporale agli ultimi 30 giorni. IRCE, infatti, ha perso il 6,5% mentre il settore di riferimento che ha guadagnato il 10% circa e l’indice italiano il 4%.

Per il futuro i numeri del primo trimestre 2020 non incoraggiano all’ottimismo. IRCE ha registrato un fatturato consolidato di 77,3 milioni di euro, in calo del 9,3% rispetto al primo trimestre 2019. Soprattutto a causa della contrazione delle vendite determinata dalla crisi economica scatenata dal Covid-19. Il periodo si è chiuso con una perdita netta di 0,9 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,5 milioni di euro del periodo gennaio-marzo 2019, complici i maggiori oneri finanziari. Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 è salito a 45,8 milioni di euro, rispetto ai 42,4 milioni di euro registrati a fine 2019.

La cosa, però, più preoccupante è l’outlook per il 2020 che al momento resta molto incerto. Soprattutto alla luce della stima della società per il secondo trimestre che vede una riduzione del fatturato del 30%.

Analisi grafica e previsionale vedono un potenziale rialzista del 150% sul titolo IRCE

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 2 giugno a 1,475€, in rialzo dell’1,72% rispetto alla seduta precedente.

Complice anche un segnale di BottomHunter, la proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. La prima resistenza sul percorso rialzista in area 1,5923€, infatti, sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Qualora la forza dei rialzisti dovesse far esplodere al rialzo le quotazioni gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare il III° obiettivo di prezzo se raggiunto comporterebbe un incremento delle quotazioni del 150% circa,

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,345€.

Approndimento

Per approfondimenti sul titolo IRCE clicca qui.