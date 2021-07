Non tutti amano andare al mare durante le vacanze estive. Molto spesso le vacanze estive sono l’occasione giusta per viaggiare e fare percorsi diversi, culturali ed emozionanti, che magari non si ha il tempo di fare durante l’anno. Per tutte queste persone, c’è un posto magico per una vacanza alternativa a pochi passi dall’Italia.

La magia della Scozia

La nazione dei castelli, ne conta più di 3000 e sono tutti bellissimi e suggestivi. Insieme ad i laghi, le montagne e le distese verdi sconfinate, formano un paesaggio che raramente si può trovare altrove, carico di fascino e magia.

Il più famoso è quello di Edimburgo, una costruzione risalente al 1100 che vanta numerosi stili e domina la capitale dalla collina che lo ospita.

Il Castello di Glamis, con la sua caratteristica facciata di arenaria rossa, ha ospitato l’ultima Regina Madre ed è entrato a far parte di opere letterarie come Macbeth di Shakespeare.

Imperdibile è il Castello di Balmoral, una delle dimore private della Famiglia Reale. È visitabile quando i Reali non sono nella residenza.

Infine, c’è uno dei castelli più fotografati al mondo, Eilean Donan. Il paesaggio è veramente mozzafiato, il castello si trova su un’isoletta all’entrata del Lago Duich.

Da non perdere la parte delle Highlands, la parte più suggestiva e selvaggia: distese infinite di boschi, laghi, valli e montagne maestose che hanno ispirato autori di libri, film e serie tv.

Tra i vari laghi, ce ne sono a centinaia, quello più famoso è quello di Loch Ness, da visitare se si vuole provare il brivido di incontrare il famoso mostro Nessie…

L’anello di congiunzione tra la parte moderna e le Highlands selvagge è la capitale di queste ultime, Inverness.

Il rischio di andare in Scozia? Quello di innamorarsi e non voler più tornare indietro.