Il polipo è un secondo piatto molto comune e diffuso tra i secondi di pesce. Esso viene spesso utilizzato come fresco e veloce antipasto, ma anche per condire primi piatti o per accompagnare contorni di verdura.

È un alimento versatile che si presta alla preparazione di numerose ed invitanti ricette, trovabile in commercio sia fresco che surgelato. Un grande classico della tradizione mediterranea è il polipo all’insalata, un piatto light ma gustoso e fresco che mette d’accordo grandi e piccini. Ma squisito anche se consumato in umido, alla luciana affogato in un buon sugo di pomodoro. La sua cottura tuttavia non è così semplice come sembra, tuttavia sono questi gli infallibili segreti della nonna per cucinare il polpo in modo perfetto e farlo diventare morbido.

Ma un insolito e più moderno piatto a base di polpo che sta spopolando per la sua bontà è il capaccio di polpo.

Questo piatto vede come protagonista esclusivamente il polpo aromatizzato con delle foglie di alloro, da consumare come grazioso e light antipasto o come veloce e leggero secondo piatto accompagnato da una verdura per completarlo. È una pietanza che è possibile trovare già pronta al supermercato ma è altrettanto facile cimentarsi nella sua preparazione. Infatti, un polipo così gustoso e morbido non si era mai visto ricetta consigliatissima.

Carpaccio di polpo

Per la preparazione sono necessari esclusivamente 10 minuti, tuttavia la cottura ci porterà via un ora del nostro tempo, ma ne varrà la pena.

Ingredienti

1 kg di polpo;

4/5 foglie di alloro;

500 ml di vino bianco,

1 aglio se gradito;

1 mazzetto di prezzemolo.

Sciacquare accuratamente il polpo sotto acqua corrente, immergerlo poi in una casseruola ricoperto da almeno 2 litri di acqua. Inseriamo anche le foglioline di alloro e il vino bianco.

Portare ad ebollizione e cuocere per almeno 20 minuti dopo il bollore.

Spegnere il fuoco e lasciar raffreddare completamente il polipo nella sua acqua di cottura.

Tagliarlo a pezzetti e metterlo in una bottiglia di plastica a cui elimineremo il collo. Pressare bene il polpo all’interno della bottiglia e riporlo in frigo con sopra un peso.

Lasciar riposare in queste condizioni il polpo in frigo per almeno 24 ore. In seguito, togliere da frigo e poi dalla bottiglia e procedere ad affettarlo in maniera sottilissima. Utilizzare un coltello ben affilato o, se ne siamo in possesso, usare l’affettatrice.

Disporre le fette in un piatto o un vassoio e cospargerle di olio, aglio, oppure olio aromatizzato all’aglio e aggiungere le foglioline di prezzemolo.

Consigli pratici

Consigliamo di aggiungere se si preferiscono i sapori più forti e intesi, un olio aromatizzato al peperoncino.

Inoltre, si può conservare in frigo per un massimo di 3 giorni ben ricoperto da pellicola trasparente.