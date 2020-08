Un po’ d’Arte in agosto. Tutte le mostre da non perdere

Un po’ d’arte in agosto, mese vacanziero. Dove rifugiarsi per fuggire dal caldo africano di questi giorni? Perché no in un posto fresco e attraente! Con un po’ di attenzione, a causa della pandemia, ad agosto ci sono mostre ed esposizioni che ci aspettano. Qui di seguito le principali fra le più recenti, divise fra mostre di pittura ed esposizioni fotografiche. Non è possibile sottacere la grande mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale. Per approfondimenti su questa, qui.

Un paesaggista fotografo, di fama internazionale, che da qualche anno ci ha lasciato, è Gabriele Basilico. L’ultima esposizione presentata. Per approfondimenti, qui.

Buona passeggiata artistica!

Un po’ d’arte in agosto: mostre di pittura

1. “Raffaello 1520 – 1483”

Periodo: 2 giugno 2020 – 30 agosto 2020

Luogo: Scuderie del Quirinale, Roma

Indirizzo: via XXIV Maggio, 16

Orari: Da domenica a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 21.30).

Venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 1.00 (ultimo ingresso ore 23.30)

Costo del biglietto: Intero € 15,00 Ridotto € 13,00. Biglietti esauriti.

2. “Van Gogh e i maledetti”,

Periodo: 1 agosto 2020 – 11 ottobre 2020

Luogo: Cattedrale dell’Immagine, a Santo Stefano al Ponte, FIRENZE

Orari: dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18

Costo del biglietto: Adulto: 13 euro Studente: 10 euro Over 65: 10 euro Bambino dai 5 ai 12 anni: 8 euro

Le altre rassegne

3. “Venustas. Grazia e bellezza a Pompei”

Periodo: 31 Luglio 2020 – 31 Gennaio 2021

Luogo: Palestra grande, Pompei

Indirizzo: via Roma 44

4. “Rembrandt, 1606 – 1669”

Periodo: 21 Luglio 2020 – 01 Novembre 2020

Luogo: Castel Caldes, Trento

Indirizzo: via Novembre

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00

Costo del biglietto: ingresso gratuito su prenotazione online su www.smartbooking.it oppure telefonando allo 0461 492811

5.” Memory for the future – Immagine come metafora. Visibile e invisibile nella fotografia e in pittura”

Periodo: 28 Luglio 2020 – 30 Agosto 2020

Luogo: IKONA Photo Gallery, Venezia

Indirizzo: Campo del Ghetto Nuovo – Cannaregio 2909

Orari: Dom – Ven 11 – 19 | Sab chiuso

Costo: Ingresso libero

6. “Lawrence Weiner. Tracce – Traces”

Periodo: 16 Agosto 2020 – 25 Agosto 2020

Luogo: MACRO – Museo di Arte Contemporanea, Roma

Indirizzo: via Nizza

7. “Perse Visioni 2020. XIII Edizione”

Periodo: 18 Agosto 2020 – 20 Agosto 2020

Luogo: Palazzo San Giuseppe – Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare – Bari

Indirizzo: sedi varie

Costo: La partecipazione agli eventi è gratuita. Prenotazioni obbligatorie su workshop@bachidasetola.it e info@bachidasetola.it

8. “Un puro nulla”

Periodo: 11 Agosto 2020 al 26 Settembre 2020

Luogo: SACCA gallery, Pozzallo – Ragusa

Indirizzo: via Mazzini 56

Orari: dal mar al sab ore 18-21; mer fino alle ore 23.. Consultare preventivamente il sito web

Info: info@sacca.online

Un po’ d’arte in agosto: esposizioni fotografiche

9. “Letizia Battaglia. Storie di strada”

Periodo: 25 luglio 2020 – 15 gennaio 2021

Luogo: Ancona, Mole Vanvitelliana, Sala Vanvitelli

Indirizzo: Banchina Giovanni da Chio, 28

Orari: Lunedì chiuso. Dal Martedì alla Domenica 10:00 – 12:00 / 16:00-20:00

10. “Jacques Henri Lartigue. L’invenzione della felicità. Fotografie”

Periodo: 11.07.2020 – 10.01.2021

Luogo: Casa dei Tre Oci

Indirizzo: Fondamenta delle Zitelle, 43, Giudecca, Venezia

Info : treoci.org, tel. +39 041 24 12 332; booktreoci@gmail.com

11. “Bord de Mer” di Gabriele Basilico

Periodo: 19/06/2020 – 01/11/2020

Luogo: Magazzini Fotografici, Napoli

Indirizzo: Via San Giovanni in Porta, 32

Info: info@magazzinifotografici.it

Costo: Prezzo non disponibile

Sito web: magazzinifotografici.it