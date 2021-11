La dieta invernale cambia e si fa più forte. Infatti si fa ricca di alimenti che sono perfetti per combattere i malanni di stagione. Come le arance, dove all’interno troviamo la vitamina C. Una spremuta la mattina non è una brutta idea, se si vuole iniziare la giornata con il piede giusto. Ma ecco un pieno di vitamina C e potassio per chi mangia questa gustosa verdura invernale. Perché, come spesso abbiamo detto, la vitamina C non si trova solo nelle arance e il potassio non ti trova solo nelle banane, infatti non le banane ma è questo il frutto da mangiare se vogliamo fare il pieno di potassio. Ma per quanto riguarda la verdura invece? Cosa possiamo mangiare per avere sia vitamine sia potassio in grande quantità?

Un pieno di vitamina C e potassio per chi mangia questa gustosa verdura invernale

La verdura da portare a tavola come contorno o abbinato ad un primo è il cavolo rosso cappuccio. Come si legge sul CREA, questa verdura è ricca di vitamina C: infatti 100 grammi contengono 52 mg di vitamina e, ovviamente, 200 grammi ne contengono 104 mg. Ma non contengono solo la C, il cavolo cappuccio rosso contiene anche la tiamina, riboflavina, niacina e la vitamina A a tracce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per quanto riguarda il potassio, facendo una stima, il contenuto presente in 100 grammi è di 250 mg, quindi in 200 grammi sarà di 500 mg. Altro dato stimato è quello del sodio: 100 grammi ne presentano 8 mg, 200 grammi invece 16 mg. Analitici sono i dati di fosforo, calcio e ferro. Il fosforo presente è 24 mg in 100g, il calcio è 60 mg e il ferro 1 mg.

Ricette che si possono fare con il cavolo rosso cappuccio

Tanti, però, si potrebbero chiedere come cucinare il cavolo rosso cappuccio. In realtà le ricette a disposizione sono veramente tante. La prima molto, ma molto semplice è l’insalata di cavolo. Aggiungiamo altre verdure di stagione e il piatto è pronto.

Oppure possiamo fare una vivace zuppa di cavolo. Un piatto veramente ricco di benefici, super colorato e buonissimo. Dalle cucine degli chef arriva, invece, il risotto con cavolo rosso e gorgonzola. Questo possiamo sostituirlo con un altro formaggio nel caso in cui non ci dovesse piacere. Abbinato al primo possiamo fare la pasta cavolo e pancetta. Per i secondi possiamo abbinarlo al salmone, oppure possiamo abbinarlo al tonno. E se non sappiamo come fare il tonno, ecco delle gustose ed economiche polpette di tonno pronte in poco tempo che ci salveranno la cena.

Approfondimento

Con questa gustosa ricetta facciamo un pieno di vitamine e affrontiamo l’inverno da leoni