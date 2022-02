Disintossicano e favoriscono la diuresi, contengono sali minerali e folati, sono ricchi di vitamina C, fondamentale antiossidante per il nostro organismo. Sono gli asparagi che hanno origine dall’Asia e sono presenti in Italia da marzo in poi nella specie selvatica denominata volgarmente asparagina.

La presenza di vitamina C li rende un alimento prezioso per il sistema immunitario e per aiutare l’intestino ad assorbire il ferro,prevenendo l’anemia. Asparagina è anche il nome dell’amminoacido diuretico che rende particolare l’odore dell’urina dopo che abbiamo mangiato gli asparagi.

Se in cucina abbiamo poco tempo

Se è un pieno di vitamina C che cerchiamo, preparare un contorno di asparagi è l’idea giusta. Possiamo prepararlo anche se la primavera non è ancora arrivata perché i cambiamenti climatici hanno reso possibile la raccolta delle tipologie selvatiche anche a febbraio.

Sono un contorno veloce e ottimo per un piatto di carne magra oppure per un pesce alla griglia. Dopo averli lavati con acqua fredda dobbiamo tagliare la parte bianca e dura del gambo.

Versiamo un cucchiaio di olio in padella e dopo aver separato la testa dai gambi e aver tagliato questi ultimi a rondelle li versiamo in padella e li saliamo.

Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e mezzo di vino bianco e quando sono rimasti in cottura per 10 minuti aggiungiamo le teste. In questo modo non avremo due consistenze differenti e le teste non si afflosceranno ma rimarranno croccanti.

Dopo altri 5 minuti di cottura, il liquido dovrebbe essere evaporato e gli asparagi pronti per essere impiattati. Al posto dell’acqua e del vino possiamo utilizzare il brodo vegetale.

Un pieno di vitamina C con questa verdura da cucinare velocemente in padella con uova e formaggio come contorno o al forno

Se vogliamo cucinare gli asparagi utilizzando la doppia cottura perché siano più morbidi dobbiamo fare attenzione. Non superiamo i 10 minuti di cottura con acqua in ebollizione per non rischiare di ammorbidirli oltre il necessario.

Gli ingredienti che dobbiamo utilizzare per 4 porzioni di asparagi con uova e formaggio sono pochi.

1kg di asparagi; 4 uova; 100g di parmigiano; 100g di polpa di avocado sale

Sistemiamo gli asparagi in una pirofila dopo averli fatti bollire. Copriamoli con le uova e con l’avocado tagliato a cubetti. Distribuiamo il parmigiano coprendo l’intera superficie. Mettiamoli a cuocere nel forno preriscaldato e ventilato a 200 gradi. Per fare in modo che le uova rimangano cremose e non diventino sode teniamo in forno per circa 20 minuti.

Il suggerimento più importante riguarda la bollitura degli asparagi.

Per fare in modo che i gambi si ammorbidiscano e le teste rimangano croccanti possiamo metterli a bollire dentro la pentola con le teste di fuori.

In questo modo la cottura sarà diversa per la parte immersa che è quella più dura rispetto a quella più morbida che rischierebbe di sfaldarsi.

Aggiungiamo il pepe a seconda del nostro gusto.