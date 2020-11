Se siamo alla ricerca di una ricetta che ci suggerisca come preparare dei biscotti salutari e tutta la famiglia, ecco l’idea che fa per noi. Gli Esperti della nostra Redazione suggeriscono un pieno di salute con i biscotti integrali alle noci, perfetti per la colazione di tutta la famiglia. Con questa ricetta facciamo incetta di nutrienti, salvaguardando la linea, ma senza rinunciare al gusto e al piacere il sapore. Come partire alla grande alla mattina, ma un’idea perfetta anche per la merenda.

Gli ingredienti per biscotti per 5 persone

Un pieno di salute con i biscotti integrali alle noci, utilizzando questi pochi e semplici ingredienti:

100 grammi di noci;

100 grammi di burro;

90 grammi di zucchero di canna;

170 grammi di farina integrale;

1 uovo.

La preparazione

Una ricetta semplice e veloce che ci farà compagnia nelle prossime lunghe giornate invernali:

prepariamo gli ingredienti e cominciamo a tritare le noci nel mixer, aggiungendo subito dopo lo zucchero, la farina, il burro tagliato a pezzettini e la cannella;

poi accendiamo il mixer, aggiungendo subito dopo l’uovo e frullando fino a raggiungere un impasto omogeneo;

plasmiamo la classica palla morbida, avvolgendola nella pellicola protettiva e riponendola in frigo per 60 minuti;

riscaldiamo il forno, portandolo a 180 ° e nel frattempo infariniamo il piano di lavoro e stendiamo il nostro impasto, mantenendo uno spessore di circa 5 mm;

formiamo i biscotti e disponiamoli sulla teglia del forno, che avremo ricoperto con la carta antiaderente;

facciamo cuocere per almeno 15 minuti, o almeno fino alla doratura dei nostri biscotti, facendo attenzione che farina integrale e noci prendono colore velocemente.

Preparare e gustare i biscotti alle noci con farina integrale, significa donare al nostro organismo Omega 3 e 6, magnesio e potassio, calcio e ferro, vitamina B ed E. Letteralmente una fornitura nutriente e naturale di sostanze antinvecchiamento.

Approfondimento

Impossibile resistere alla dolcezza di questa ricetta