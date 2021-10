Con le temperature più basse, dedicarsi alle faccende domestiche e alla preparazione di tante ricette è sicuramente più piacevole. Cucinare e preparare piatti gustosi diventa anche terapeutico. Infatti, secondo gli esperti, cucinare per gli altri porta effetti positivi sulla nostra psiche, aumentando la nostra autostima e la fiducia in noi stessi. Inoltre cucinare in modo sano e bilanciato è fondamentale per diminuire il rischio di numerose malattie e disturbi come colesterolo alto e glicemia.

Pertanto, soprattutto se siamo molto golosi, ci si potrebbe cimentare nella preparazione di versioni light di snack salati, torte e biscotti. Ad esempio se siamo amanti del salato, potremmo tenere a bada il colesterolo e ridurre i trigliceridi con questa ricetta toccasana per il cuore.

In tal modo saremo sicuri di quello che mangiamo e se siamo attanagliati dalla voglia di qualcosa di gustoso, non attenteremo troppo alla linea. Se poi non abbiamo molto tempo, basteranno pochi minuti per un pieno di fibre per proteggere la salute dell’intestino con questi biscotti senza burro.

Protagonista di questa ricetta è la farina di farro integrale dalle incredibili proprietà nutrizionali. Il farro si differenzia dagli altri cereali per il suo elevato contenuto di fibre e proteine. Le fibre in esso contenute contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo cattivo e a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, grazie alle sue fibre ha un effetto lassativo e depurativo dell’organismo.

Un pieno di fibre per proteggere la salute dell’intestino con questi biscotti senza burro

Per la preparazione dei nostri biscotti occorreranno:

300 gr di farina di farro integrale;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

80 gr di zucchero di canna;

80 ml di olio di semi di mais;

60 ml di acqua;

30 gr di gocce di cioccolato fondente.

Per prima cosa versare la farina in una ciotola aggiungere l’acqua e lo zucchero e amalgamare gli ingredienti. Unire poi a filo l’olio di semi e il lievito e impastare, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere poi le gocce di cioccolato e continuare ad amalgamare il tutto. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, formare un filoncino, avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare per una trentina di minuti in frigo. Spargere un po’ di farina sul piano da lavoro e tagliare il filoncino a fette con uno spessore di 1/2 centimetri. Nel frattempo preriscaldare il forno a 180 gradi, posizionare i biscotti su una teglia rivestita di carta forno e infornare per 15/20 minuti. Dopo averli raffreddati, non ci resta che assaporarli a colazione o a merenda insieme ad una calda tazza di latte o tè.

