L’inverno è ormai alle porte. Anche se manca ancora più di un mese al suo arrivo ufficiale, avvertiamo nell’aria la sua incombenza. Temperature sempre più basse, soprattutto di sera, vapore acqueo che inizia a uscire dalla bocca, riscaldamenti a pieno regime nelle case. Il cambio dell’ora, poi, fa sì che il buio arrivi già intorno alle cinque del pomeriggio. Le giornate si accorciano e si ha voglia di rincasare prima possibile.

Inizia la stagione della cioccolata calda, delle tisane e dei piumoni. Ci sono altri metodi per rilassarci e farci stare bene. Sono forse più apprezzati nelle stagioni fredde, perché ci danno quel calore che ricerchiamo. È il caso dei massaggi. Ieri abbiamo visto che forse non tutti conoscono come questo intensa e benefica sensazione possa scaldare le nostre notti invernali. Oggi proponiamo invece un pieno di benessere coccole e relax grazie a questo trattamento che tutti dovremmo provare.

Di cosa si tratta? Di un massaggio olistico particolarmente interessante e intenso. Proveniente da un posto lontano che per anni ha scatenato fantasie vacanziere in migliaia di persone. Stiamo parlando del massaggio hawaiano. Detto Lomi Lomi Nui in lingua locale, è un trattamento che, per molti versi, assomiglia a quelli orientali. Il benessere di chi lo riceve non è solo fisico, ma è composto anche dall’equilibrio che la mente e il corpo raggiungono con l’ambiente esterno.

Un massaggio che, nella tradizione hawaiana, era praticato dagli sciamani durante riti religiosi per guarire le persone o, addirittura, durante riti propiziatori. Oggi, diverse Spa lo offrono alla propria clientela e lo consigliano per ritrovare un benessere psicofisico che a molti manca davvero. È un trattamento che eseguono solo massaggiatori professionisti certificati. Essi utilizzano le mani e gli avambracci per manipolare il corpo, partendo dalla testa e arrivando fino ai piedi. Un massaggio totalizzante, lento e intenso che risveglia tutta le fibre muscolari. Fondamentale che venga svolto in un luogo preparato ad hoc. Tra profumi, colori e note musicali che aiutano le persone a rilassarsi, entrando in empatia con un ambiente che ricorda proprio le isole delle Hawaii.

Fondamentale, durante il massaggio, è il controllo della respirazione, per cercare di goderne al meglio i benefici. Il massaggiatore cercherà di trasmettere energia positiva in tutto il corpo, aiutando chi lo riceve a espellere le scorie negative, donando nuova energia. Il movimento delle mani e degli avambracci ricalca un po’, secondo la tradizione, quello delle onde dell’Oceano Pacifico e suscita grande benessere.

Un massaggio quindi che rigenera il nostro organismo e gli ridà nuova linfa. È bene sottolineare come non sia assolutamente un trattamento medico. Quindi, se si dovesse soffrire di determinate patologie o disturbi, prima di sottoporsi al massaggio hawaiano è bene consultare il proprio medico. In caso di benestare, è comunque consigliato di informare la struttura presso cui riceverlo che darà o meno il via libera al trattamento.