Si torna a casa da lavoro e ci si ricorda all’ultimo dell’invito a cena fatto ad alcuni amici qualche giorno prima. Non si ha abbastanza tempo per correre al supermercato o per ordinare qualcosa di pronto.

Niente sconforto, la soluzione è semplice. Chiunque ha in dispensa del tonno e del limone. In frigo le zucchine non mancano mai in questo periodo dell’anno.

Noi di ProiezionidiBorsa vi sveleremo un piccolo segreto per preparare un primo piatto deciso gustoso e salva cena con 3 semplici ingredienti.

Cosa bisogna avere nella propria cucina

350g di pasta lunga (spaghetti, linguine, o spaghetto quadrato);

150g di tonno naturale o in scatola (la scatola più grande);

1 limone;

1 spicchio d’aglio;

2 zucchine;

olio, sale e pepe q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare è mettere a bollire la pentola con dell’acqua in modo tale che, all’arrivo degli ospiti, l’acqua sarà già a bollore e la cena potrà essere servita in poco tempo.

In una padella larga e antiaderente scaldare un po’ d’olio d’oliva e soffriggere lo spicchio d’aglio, avendo cura di togliere il germe. In questo modo la pietanza sarà più digeribile.

Aprire la scatoletta di tonno, togliere l’olio e l’acqua di conservazione e schiacciarlo con una forchetta prima di versarlo nella padella.

Far rosolare per un minuto e aggiungere del succo di limone, ricavato dalla metà del frutto.

Tagliare finemente le zucchine a triangolini e friggerle in una casseruola bassa. Per rendere tutto più cremoso e amalgamato mettere una piccola quantità di zucchine da parte, frullarla e poi versarla nel condimento. Questo è un piccolo segreto per preparare un primo piatto deciso gustoso e salva cena con 3 semplici ingredienti.

Quando gli spaghetti hanno raggiunto la cottura ideale, basterà mantecare il piatto per un minuto in padella e impiattare.

Con l’amido rilasciato dagli spaghetti e la crema delle zucchine si otterrà un piatto molto cremoso.

Guarnire il piatto con della scorza di limone.

Attenzione alle dosi del limone: se si è alle prime armi, è bene aggiungere il succo di limone moderatamente e assaggiare in modo da non rendere il piatto eccessivamente sapido.

Inoltre, la ricetta può sposarsi bene anche con il salmone. Potrà dunque essere riutilizzata cambiando uno dei tre elementi principali a seconda del proprio gusto.