I pini sono una famiglia di sempreverdi che comprendono circa 120 specie differenti. Si tratta di alberi davvero molto belli, diffusi in tutta Italia e sempre rigogliosi. Essendo un sempreverde fin dall’antichità il pino viene associato all’idea di immortalità ed eternità. Se quindi siamo amanti di questa pianta e desideriamo un piccolo pino in casa, ecco un’idea geniale e bellissima che ci accontenterà.

La pigna

Possiamo far nascere un piccolo pino in casa a partire da una pigna! Quindi ovviamente prima di tutto dobbiamo procurarcene una. La pigna però non può essere di qualsiasi tipo, questa infatti deve possedere delle caratteristiche ben precise. Deve infatti essere giovane e ancora fresca, cioè chiusa. Quando una pigna si apre perde tutti i semi, ma noi abbiamo bisogno che siano ancora dentro per far germogliare il nostro pino. Per questo è consigliabile raccoglierla personalmente, avendo cura di prendere soprattutto quelle più grandi che avranno semi migliori. Inoltre è utile prendere più pigne, così da avere più probabilità di riuscire a far nascere il nostro piccolo pino.

Come procedere

A questo punto dobbiamo pulire la nostra pigna con un insetticida, anche se questo passaggio non è obbligatorio ma solo consigliato per eliminare eventuali funghi e parassiti. Asciughiamo quindi delicatamente la pigna.

A questo punto possiamo lasciarla in un luogo asciutto; presto inizierà ad aprirsi, perdendo i semi. Raccogliamo quindi quelli più scuri e migliori per piantarli nel vaso. Se invece vogliamo che il pino nasca direttamente dalla pigna dobbiamo posizionare quest’ultima direttamente nel vaso. Riempiamo il vaso con la terra e sulla superficie posizioniamo la nostra pigna in verticale o orizzontale, interrando solo la base e lasciando fuori la parte superiore. Innaffiamo quindi la nostra pigna ogni giorno, ma poco per evitare che marcisca.

Dopo qualche settimana finalmente il nostro pino germoglierà direttamente dalla pigna! Avremo così il nostro piccolo pino in vaso direttamente in casa, da tenere vicino a noi come decoro o come un piccolo portafortuna.