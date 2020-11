Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Voglia di qualcosa di diverso? Allora oggi proponiamo un piatto unico perfetto per le feste. Ecco la ricetta francese di un delizioso gratin di patate. Scopriamo come portare in tavola il gratin dauphinois, preparazione tipica della Savoia francese.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per prepararne una vaschetta:

a) 1,5 kg di patate;

b) olio extravergine di oliva, quanto basta;

c) sale, quanto basta;

d) pepe, quanto basta;

e) noce moscata, quanto basta;

f) cinque uova;

g) 50 grammi di burro;

h) 350 di formaggio grattugiato, preferibilmente groviera;

i) 650 millilitri di latte interno;

l) 350 grammi di panna fresca da cucina;

m) uno spicchio di aglio.

Il procedimento

Per prima cosa, è necessario preparare le patate. Dopo averle sbucciate, laviamole e tagliamole a rondelle abbastanza sottili. Prendiamo un pentolino e versiamoci la quantità di latte indicata: quando raggiunge una temperatura elevata, bisogna aggiungere aglio, sale, pepe e noce moscata.

Lasciamoli dentro per almeno un minuto, girando con un cucchiaio. Poi togliamo l’aglio e lasciamo il pentolino a raffreddare da parte.

Sgusciamo, quindi, le uova e sbattiamole in una ciotola. Aggiungiamo la panna liquida, e poi riponiamo nella ciotola anche il contenuto del pentolino. Mescoliamo bene per amalgamare i sapori.

A questo punto, imburriamo un contenitore da forno e riponiamo in esso le patate ricoprendole con la salsa ottenuta. Si possono fare più strati. Ricopriamo l’ultimo con abbondante groviera grattugiato. Mettiamolo in forno a 180 gradi per circa novanta minuti.

Oggi abbiamo dato un’idea innovativa per preparare un piatto unico perfetto per le feste: ecco la ricetta francese di un delizioso gratin di patate.

