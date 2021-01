Patate, cipolle e formaggio Montasio combinati insieme danno vita ad un piatto unico della tradizione friulana perfetto da consumare nelle fredde sere invernali. Stiamo parlando del frico friulano che è un piatto originario di questa regione, ma anche diffuso in Slovenia con il nome di “Frika”. Di questo piatto si hanno tracce già dal XV secolo ed è amato ancora oggi per la sua morbidezza e la gustosa crosticina che la caratterizza all’esterno. Vediamo insieme come si prepara.

Ingredienti

a) 600 gr. di patate;

b) 600 gr. di formaggio Montasio stagionato;

c) 300 gr. di cipolle;

d) 40 gr. di burro;

e) 20 gr. di olio evo;

f) sale q.b.;

g) pepe q.b..

Preparare il frico

Per preparare il frico, pelare le cipolle, tagliarle a rondelle fini e metterle a mollo nell’acqua. Pelare le patate, tagliare la scorza del formaggio Montasio e grattugiare entrambe con una grattugia a fori grandi. Mettere patate e formaggio grattugiati in due contenitori separati.

Prendere una padella capiente ed antiaderente, mettervi il burro e farlo scaldare. Scolare le cipolle a rondelle e versarle nel burro ormai fuso a fuoco basso. Far rosolare per qualche minuto mescolando di tanto in tanto. Unire le patate e far cuocere per una decina di minuti, avendo sempre cura di mescolare con un mestolo di legno. A questo punto, unire il formaggio Montasio e far cuocere finché il formaggio si sarà completamente sciolto: ci vorranno circa 20 minuti. Una volta che sarà tutto ben amalgamato, aggiungere sale e pepe a piacere.

Ottenuto un composto morbido ed omogeneo, oleare una padella antiaderente adatta ad ospitare delle frittate. Farla scaldare e versare il composto. Cercare di livellarlo con un mestolo e farlo cuocere per almeno 5 minuti. Controllare la base con una paletta e, non appena sarà ben colorata, aiutarsi con un coperchio per rivoltarla e far cuocere l’altro lato. Terminare la cottura e quando il frico sarà pronto, servirlo su un piatto da portata. Questo è un piatto unico della tradizione friulana perfetto da consumare nelle fredde sere invernali: il frico di patate e cipolle è deliziosamente cremoso ed invitante.

