Cosa c’è di più tradizionale della cena della vigilia o del pranzo del 25? Proponiamo allora un piatto tipico della tradizione che a Natale non smette mai di stupire, la stracciatella! Si tratta di una pietanza tipica di tre regioni italiane, Lazio, Abruzzo e Marche. Più conosciuta come la stracciatella romana questo è un piatto semplice ma caratteristico per questi giorni di festa. Servito dopo la preparazione riscalda la nostra tavola e dona un tocco di atmosfera natalizia nella nostra casa. Andiamo allora a vedere come si prepara per quattro persone questa pietanza che non può mancare in questa festa.

Ingredienti

1 litro di brodo;

4 uova medie;

100g di parmigiano;

sale;

noce moscata.

Per quanto riguarda il brodo ognuno ha i suoi gusti ma diamo comunque qualche consiglio. Prima di far cuocere carne e verdure, aromatizzare con chiodi di garofano e pepe. Cuocere per circa due ore a fiamma media. Il tempo che dovrebbe servire per ridurre a metà il brodo. A questo punto aggiungere un litro d’acqua e far continuare la cottura per un’altra ora. Dopodiché filtrare il brodo con uno scolino.

Ora possiamo dedicarci alla preparazione più particolare della stracciatella. Quindi prendiamo le due uova intere e sbattiamole in una ciotola. Successivamente grattugiamo sopra il parmigiano. Spolveriamo anche un po’ di noce moscata e aggiungiamo il sale per insaporire al meglio. Mescoliamo bene il composto con una frusta fino a renderlo omogeneo.

Ora facciamo arrivare la carne a bollore e aggiungiamo il composto pian piano mescolando bene. Lasciamo cuocere il tutto per circa 5 minuti a fuoco medio. A questo punto il composto dovrebbe aver ricominciato a sobbollire. Quindi riprendiamo a mescolare fino a quando si sia abbastanza rappreso. Ora abbiamo finalmente preparato la stracciatella, un piatto tipico della tradizione che a Natale non smette mai di stupire. Ricordiamo che per poterlo assaporare al meglio è decisamente consigliato di consumarlo caldo e di servirlo subito dopo la sua preparazione.