Dopo le feste si sente il bisogno, l’esigenza di tornare in forma o, se non altro, almeno di depurarsi. Un dato di fatto è, però, che rinunciare al cibo gustoso è un grande sacrificio. Pertanto, proponiamo un modo per realizzare un piatto sfizioso che diventa salutare conservando il gusto: le piadine di zucca. La zucca possiede carotene ed è ricca di ferro, potassio, fosforo e magnesio. Inoltre, contiene anche vitamine B e C utili per mantenere giovane il sistema nervoso.

Ingredienti

100 gr. di zucca;

300 gr. di farina di tipo integrale;

15 gr. di lievito in polvere per salati;

1 cucchiaino di sale fino;

30 gr. di olio evo;

salvia q.b.

Preparare le piadine di zucca

Togliere la buccia della zucca, rimuovere i semi al suo interno e ricavare delle fette non troppo grandi. Farle cuocere in forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Estrarre le fette di zucca e metterle in una ciotola. Con l’aiuto di una forchetta, ridurle in purea ed unire la farina setacciata, il lievito e il sale. Mescolare tutti gli ingredienti, aggiungere l’olio extravergine d’oliva e della salvia tritata per insaporire. Amalgamare il tutto e lavorare l’impasto con le mani fino a farlo diventare morbido e compatto. Lasciare riposare l’impasto avvolto nella pellicola trasparente per circa 20 minuti. Una volta trascorso il tempo indicato, dividere l’impasto in 4 parti e stendere le piadine con l’aiuto di un matterello. Cospargere una manciata di farina sul piano per aiutarsi. Prendere una padella per piadine e farla scaldare. Far cuocere le piadine circa 2 o 3 minuti per lato e servire.

Consigli

La quantità di farina da utilizzare dipende dalla qualità della zucca che si deciderà di scegliere: le zucche meno compatte e più acquose richiederanno più farina. Per preparare un piatto sfizioso che diventa salutare conservando il gusto, si consiglia di non far lessare la zucca perché andrebbe ad assorbire eccessiva acqua. Infine, si possono servire le piadine di zucca con del formaggio spalmabile e un trito di erbette sopra, del prosciutto oppure con delle verdure miste.

Approfondimento

