San Valentino è alle porte. E anche in questa occasione organizzare una cena con il proprio partner può essere una piacevole occasione per celebrare il proprio amore.

A volte basta veramente un piccolo gesto per fare felice l’altro. Per questo motivo consigliamo di improvvisarsi cuochi e di portare a tavola un piatto semplice e veloce per stupire la propria dolce metà.

Bastano, infatti, pochi accorgimenti per creare una pietanza da vero chef, senza però dover impiegare troppo tempo e fatica. Per questo, oggi, presentiamo una semplicissima pasta al pesto con broccoli e burrata.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa due persone:

a) 250 grammi di pasta, preferibilmente linguine;

b) pesto, quanto basta;

c) 100 grammi di broccoli freschi o surgelati;

d) 100 grammi di burrata fresca;

e) pinoli per decorare.

Come prepararle

Prendere i broccoli e lavarli bene sotto acqua corrente. Togliere le parti di scarto. Dividerli in cimette. Questo passaggio può essere ottimizzato, semplicemente scegliendo il prodotto surgelato.

Mettere a bollire su un fornello un’ampia pentola di acqua. Appena raggiunge il bollore inserire del sale grosso.

Calcolare il tempo di cottura delle verdure e delle linguine. Per il primo ingrediente ci vogliono circa sette minuti, per il secondo invece dodici.

Buttare quindi la pasta, attendere cinque minuti e aggiungere anche gli ortaggi. Portare a termine la bollitura e tenere da parte un mestolo di acqua di cottura. Scolare il tutto.

Prendere un piatto di portata e inserire al suo interno il pesto. Se si desidera prepararlo da zero, consigliamo di dare un’occhiata alle nostre rubriche di cucina, dove il procedimento è spiegato passo per passo.

Mescolare il tutto, amalgamando con l’acqua. Passare all’impiattamento. Arrotolare la pasta su sé stessa in modo da formare dei nidi. Al loro interno far colare la burrata fresca. Decorare con dei pinoli.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come preparare un piatto semplice e veloce per stupire la propria dolce metà. Se invece si vuole optare per un dessert che sia anche in linea con la tematica di Carnevale, consigliamo di cliccare su questo link.