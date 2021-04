Dopo la festa dei giorni pasquali è normale che molti di noi non abbiano più voglia di cucinare. Invece di buttarsi sui pasti pronti o, ancora peggio, cedere alla tentazione dei servizi di delivery, si può optare per la preparazione di piatti molto semplici. Sia il fegato che il portafoglio ci ringrazieranno.

Per questo oggi spiegheremo come portare in tavola un piatto povero ma estremamente gustoso, l’ideale per svuotare il frigo e preparare pranzo in un lampo. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come fare a prepararlo.

Gli ingredienti necessari

Ecco gli ingredienti occorrenti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) due spicchi di aglio;

b) cinque pomodori maturi;

c) 250 grammi di pasta, preferibilmente lunga;

d) olio extravergine di oliva quanto basta;

e) capperi, quanto basta;

f) olive verdi denocciolate, quanto basta.

g) sale, quanto basta.

Il procedimento da seguire

Appoggiare l’aglio su un tagliere pulito e privarlo, con l’aiuto di un buon coltello da cucina, delle sue parti di scarto.

Lavare sotto l’acqua corrente i pomodori e poi tagliarli a tocchetti. Prendere una padella e versare un paio di cucchiai di olio. Quando il liquido comincia a scaldarsi, aggiungere gli spicchi d’aglio e farli dorare per un paio di minuti.

L’importante è non impostare la temperatura troppo alta per far sì che questo ingrediente non si bruci. Una volta ultimata la doratura, aggiungere i pomodori.

Sminuzzare la quantità desiderata di capperi e olive. Buttarli dentro e rimestare. Lasciare asciugare il composto per cinque minuti.

Nel frattempo mettere a bollire un’abbondante pentola d’acqua e al bollore aggiungere il sale e calare la pasta. Aspettare il tempo segnato sulla confezione.

Scolare e gettare il contenuto in padella. Girare a fiamma viva e aggiustare di sale.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un piatto povero ma estremamente gustoso, l’ideale per svuotare il frigo e preparare pranzo in un lampo. Se si desidera scoprire altri approfondimenti su come cucinare piatti deliziosi e veloci, consigliamo questo articolo che parla degli agretti. Eccolo qui: “Un contorno di stagione semplice e saporito, pronto in pochissimi minuti”.