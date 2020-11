Mangiare gli ortaggi spesso risulta impossibile? Non si ha tempo ogni volta di prepararsi un contorno? Niente paura: la soluzione è cucinare dei deliziosi primi accompagnati da una bella dose di verdure.

Ecco le indicazioni per portare in tavola un piatto povero di ingredienti, ma ricco di gusto. Ecco la gustosissima pasta broccoli e acciughe.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 200 grammi di broccoli freschi o congelati;

b) 400 grammi della pasta desiderata, preferibilmente orecchiette;

c) una testina di aglio;

d) olio, quanto basta;

e) filetti di acciughe, quanto basta.

Il procedimento

Oggi sveliamo il procedimento per preparare un piatto povero di ingredienti, ma ricco di gusto. Ecco la gustosissima pasta broccoli e acciughe.

Per prima cosa, è necessario lavare e pulire i broccoli per poi dividerli in piccole cimette. Poi bisogna sbollentarli per dieci minuti in una capiente pentola di acqua salata.

È necessario, quindi, prendere una padella e mettere l’aglio a rosolare in un’abbondante quantità di olio. Prendere quattro filetti di acciughe (o anche più, se si desidera) e farli squagliare a fuoco dolce nel liquido.

Una volta trascorsi i dieci minuti, scolare gli ortaggi, inserirli nella padella e amalgamarli bene con gli altri elementi. Prendere un’altra pentola e procedere con la cottura della pasta: appena l’acqua bolle, buttare le orecchiette e attendere il tempo di cottura.

Una volta pronte, scolarle e farle saltare per un paio di minuti con la salsa appena creata.

Consigliamo di consultare altri articoli dedicati alle delizie della cucina italiana, soprattutto per quanto riguarda i piatti caldi. Ad esempio, sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come preparare una delizioso contorno di questa stagione che incanterà grandi e piccini. Di cosa si tratta? Naturalmente dei broccoli gratinati!