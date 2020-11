Il pesto alla genovese è uno dei pestati più famosi della cucina italiana. Preparato con basilico fresco, è uno dei condimenti più amati dagli italiani. Eppure, nella cucina ligure c’è una variante al famoso pesto di basilico. Un piatto light ma con gusto, pasta patate e fagiolini, è una variante poco conosciuta della cucina ligure e viene preparata nella regione con ingredienti poveri ma facili da trovare. Vediamo come preparare un piatto light ma con gusto, pasta patate e fagiolini. Ecco tutto l’occorrente per realizzare la ricetta.

Ingredienti

400 gr di pasta;

250 gr di fagiolini;

due patate;

q.b. di basilico;

q.b. di olio d’oliva;

Sale e pepe.

Procedimento

Bisogna partire dagli ingredienti principali, ovvero le patate e i fagiolini. Lavare le patate e lessarle in acqua bollente per circa quaranta minuti. Quando le patate saranno lesse, tirarle fuori e tagliarle a cubetti. Prendere i fagiolini, togliere le estremità e lavarli bene sotto l’acqua fredda. Lessare i fagiolini in abbondante acqua salata per circa venti minuti. Quando le verdure saranno cotte, prendere una padella antiaderente e cospargerla di olio. Far saltare le patate a tocchetti e i fagiolini e aggiustare di sale e di pepe.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Portare a bollore un’altra pentola piena di acqua e buttarvi dentro la pasta. Far cuocere la pasta molto al dente, scolarla e aggiungerla al composto per farla mantecare con gli altri ingredienti. Se dovesse servire, aggiungere un cucchiaio di acqua della pasta per mantecare ancora meglio la pasta con le patate e i fagiolini. La nostra pasta è dunque pronta. Serviamola accompagnata con un buon bicchiere di vino e, se si vuole, un po’ di basilico fresco che andrà a dare freschezza a tutto il piatto appena preparato. Vista la stagionalità dei fagiolini, consigliamo di preparare la pasta in un periodo dell’anno che prevede la presenza di questa verdura.