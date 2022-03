Un piatto leggero e irresistibile a basso indice glicemico questo riso a prova di chef fatto con gamberi, verdure e curcuma

Alla base della nostra buona salute c’è una corretta alimentazione. Per seguirla, non è necessario saper cucinare piatti elaborati e difficili ma solo preparare ricette facili e a basso indice glicemico. Una di queste è il riso basmati con verdure, gamberetti e curcuma. Come verdure potremo utilizzare le zucchine oppure la lattuga o i fagiolini. La curcuma, inoltre, è una spezia molto utile, perché aiuterebbe a digerire meglio e a contrastare i sintomi del colon irritabile. Poi, l’aggiunta dell’aglio ci consentirebbe di ottenere l’ulteriore vantaggio dell’abbassamento della pressione sanguigna.

Ancora, i gamberi assicurerebbero un giusto apporto di omega 3. Il riso, infine, sarebbe un buon alleato dell’intestino. Un accorgimento importante quando si cucina, inoltre, deve essere rivolto al metodo di cottura. In generale, quella al forno o la bollitura sono preferibili alla frittura. Poi, le verdure, se tagliate più sottili, riducono l’impegno gastrico, ai fini di una più celere digestione. Ma passiamo ad illustrare come realizzare il nostro piatto.

Procedura di preparazione

Partiamo, anzitutto, dagli ingredienti. Occorreranno: 250 grammi di riso basmati, 250 g di gamberi freschi, 2 zucchine, 2 carote. Poi: mezzo cucchiaino di curcuma, 1 cucchiaino di salsa di soia e aglio. Dopo esserci procurati il necessario, possiamo passare alla cucina e al procedimento di realizzazione, vera e propria, del piatto. Anzitutto, dobbiamo cuocere il riso per circa 15 minuti. Poi scolarlo e lasciarlo raffreddare in una ciotola. Nel frattempo, sgusciamo i gamberi e li tagliamo a pezzetti. Poi li mescoliamo in una ciotola insieme alla curcuma e a un po’ di pepe.

La seconda parte per realizzare un piatto leggero e irresistibile e che abbia un basso indice glicemico, è la seguente. Sempre nel corso della procedura di preparazione, puliamo le verdure, tagliando le carote e le zucchine a rondelle sottili. Poi, le lasciamo insaporire in una padella capiente, cuocendole insieme all’aglio, in un filo d’olio. Dopo circa un minuto, aggiungeremo le altre verdure. Poi, cuociamo per circa 10 minuti e aggiungiamo i gamberi, proseguendo la cottura per altri 5/7 minuti. Infine, aggiungiamo la salsa di soia e uniamo il tutto con il riso. Dopodiché, mescoliamo per qualche minuto e il piatto è pronto da servire.

Un piatto leggero e irresistibile a basso indice glicemico questo riso a prova di chef fatto con gamberi, verdure e curcuma

Il piatto descritto è l’ideale come pasto completo per le giornate primaverili ma anche estive. È, infatti, molto semplice da cucinare ed, allo stesso tempo, ha un basso indice glicemico. In più, ha il vantaggio di essere molto saporito ma, grazie alla presenza del riso che riempie, sazierà il nostro senso di fame. Insomma, è il piatto ideale per chi ha poco tempo e vuole mantenere la linea, mangiando di gusto!

Lettura consigliata

Per perdere peso e rimettersi in forma in vista dell’estate, oltre al pane bianco basterebbe ridurre questi 4 amidi dalla nostra dieta