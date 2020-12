Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco il procedimento per preparare un piatto unico delizioso e nutriente a base di legumi. Portiamo insieme in tavola un piatto invernale che porta fortuna e soldi, le lenticchie con la salsiccia.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 250 grammi di passata di pomodoro;

b) 250 grammi di lenticchie;

c) due rametti di rosmarino;

d) un bicchiere di vino bianco;

e) olio extravergine d’oliva, quanto basta;

f) una costa di sedano;

g) quattro foglie di salvia;

h) 450 grammi di salsiccia;

i) una carota;

l) mezza cipolla;

m) sale fino, quanto basta;

n) pepe nero, quanto basta.

Il procedimento

Le lenticchie vanno lasciate a riposare in acqua per un lungo periodo. Prima di iniziare a preparare questa ricetta, dobbiamo essere sicuri che siano state in ammollo per il tempo necessario.

Per prima cosa è necessario realizzare un soffritto: quindi laviamo e tagliamo cipolla, sedano e carota. Poi prendiamo una padella e ungiamola di olio. Lasciamo dentro le verdure finché non diventano dorate.

Poi togliamo il budello alla salsiccia e sminuzziamola dentro. Tritiamo la salvia e il rosmarino e inseriamole in padella. Rosoliamo bene la carne da entrambi i lati per 3 o 4 minuti. Sfumiamo tutto con il vino bianco e poi inseriamo dentro le lenticchie togliendole dall’ammollo.

Versiamo la passata di pomodoro e allunghiamo il tutto con un bel pò di acqua. Mescoliamo bene e facciamo andare il tutto a fuoco basso per almeno 40 minuti con il coperchio. Poi togliamolo e facciamo cuocere per altrettanto tempo.

Oggi abbiamo cercato di spiegare il procedimento per preparare un piatto invernale che porta fortuna e soldi, le lenticchie con la salsiccia. Se si è curiosi di scoprire altre deliziose ricette da portare a tavola fra Natale e Capodanno, consigliamo di dare un’occhiata alla nostra sezione “Cucina”. Ad esempio, ecco una pasta perfetta da servire alla Vigilia o a Santo Stefano, le linguine all’imperiale con crostacei e pistacchio. Per scoprire come prepararle cliccare qui.