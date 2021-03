Una delle soddisfazioni più grandi è cucinare un piatto gustoso utilizzando verdure di stagione. Tra quelle di marzo troviamo finalmente gli asparagi, leggeri e perfetti per mantenersi in salute. Se però non sappiamo come utilizzarli, noi consigliamo un piatto gustoso e leggero pronto in soli 15 minuti. Vediamolo insieme.

Ingredienti

a) rotolo di pasta per pizza;

b) 500 gr di asparagi;

c) 1 filoncino mozzarella per pizza;

d) Grana Padano q.b.;

e) olio extravergine q.b.;

f) pepe nero q.b.;

g) timo q.b.;

h) sale q.b.

Preparazione della focaccia agli asparagi

Per cominciare ci basta semplicemente estrarre il rotolo di pasta per pizza dal suo involucro. Stendiamolo su una teglia foderata con carta da forno.

Inseriamola in forno preriscaldato a 210 ° per circa 5 minuti. Estraiamo la teglia dal forno e passiamo alla mozzarella. Tagliuzziamola su tutta la superficie della focaccia lasciando liberi i bordi. Adesso è il momento di aggiungere gli asparagi.

Gli asparagi andranno precedentemente puliti con attenzione. Se non siamo sicuri su come procedere per ottenere un buon risultato, consigliamo questo articolo.

Posizioniamo gli asparagi coprendo la maggior parte della focaccia. Possiamo anche scegliere di utilizzare asparagi di qualità diverse. Esistono infatti quelli verdi, quelli selvatici, quelli bianchi e quelli violacei. Tutti infatti offrono sfumature di sapore diverse e anche di colore. Guarniamo il tutto con un generoso filo d’olio.

A questo punto inforniamo nuovamente la nostra focaccia, lasciandola in forno per altri 10 minuti. Teniamo sempre conto del fatto che ogni forno ha bisogno di tempi leggermente diversi. Per essere quindi sicuri di aver raggiunto il risultato sperato, dovremmo vedere la pasta completamente cotta e mozzarella e asparagi dorati, ma non bruciati. Se ci si rende conto che la superficie e già dorata a sufficienza ma la pasta risulta ancora non completamente cotta, possiamo usare la carta stagnola. Posizioniamola sopra la nostra focaccia e impostiamo il forno in modo che il calore venga solamente dal fondo.

A questo punto non ci resta che guarnire il tutto con grana, pepe, timo e sale.

Ecco spiegato come preparare un piatto gustoso e leggero pronto in soli 15 minuti.