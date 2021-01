Un piatto gustoso e leggero a base di salmone per iniziare la dieta nel modo migliore

Dieta, che brutta parola. Evoca sempre una sensazione di tristezza e di rinuncia. Ecco, è proprio la rinuncia che dobbiamo scongiurare.

La dieta non è sinonimo di privazione, non per forza deve esser vissuta con malumore. Se ben fatto, un regime alimentare ipocalorico può insegnarci a mangiare in modo sano e non soltanto per perdere peso.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Una corretta alimentazione dovrebbe contenere tutte le proprietà nutrizionali necessarie per l’organismo: proteine, carboidrati, grassi, vitamine, fibre (e non solo). Questa volta suggeriamo un piatto gustoso, leggero e soprattutto nutriente a base di salmone per iniziare la dieta nel modo migliore.

Insalata di salmone rivisitata

Le insalate possono essere molto più gustose e sazianti di tanti altri piatti ipercalorici. La nostra insalata rivisitata è ottima per un pranzo a casa o da portare in ufficio. Veloce da preparare, rientra in un regime ipocalorico ma garantisce tutte le proprietà necessarie all’organismo.

Per preparare l’insalata ci servono 80 grammi di salmone affumicato, rucola, del finocchio, un’arancia e dell’ananas. Il tocco di gusto è dato dai semi di chia o dai semi di zucca, entrambi perfetti per rendere croccante e saporito il nostro pranzo. Per le quantità precise delle verdure, si consiglia di andare ad occhio e in base al proprio gusto personale.

Tagliamo gli ingredienti a pezzetti e uniamoli in un’insalatiera. Condiamo il tutto con olio extravergine d’oliva, sale q.b. e i semi.

Oltre ad essere gustoso, questo piatto è estremamente colorato perché in fondo, anche a tavola, l’occhio vuole la sua parte.

Pane sì, pane no

Quando si mangia un’insalata, si è soliti domandarsi se è il caso di accompagnarla con del pane. Se consumato in quantità moderate (ad esempio 50 grammi), va più che bene. Integrale, ai cereali, di segale, ci sono vari tipi di pane sostitutivi a quello bianco e da prediligere se si segue una dieta particolare.

Ecco un piatto gustoso e leggero a base di salmone per iniziare la dieta nel modo migliore, perché “dieta” non significa necessariamente “privazione”.