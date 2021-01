L’anno nuovo è arrivato. I primi giorni di gennaio sono il momento perfetto per rivedere la propria dieta. Dopo i cenoni e le abbuffate delle feste ci vogliono pasti leggeri ricchi di verdure. Spesso, però, i piatti salutari non hanno molto gusto e quindi non sono invitanti.

Molti allora sono alla ricerca di piatti light ma saporiti. Uno di questi può essere quello proposto oggi dagli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa: i bigoli con i broccoli. Vediamo come preparare un piatto gustosissimo ma leggero per una cena con poche calorie.

Ingredienti

Per preparare i bigoli con i broccoli per due persone servono questi ingredienti:

180 g di bigoli;

Mezzo broccolo;

1 cucchiaio di paté di olive nere;

1 spicchio d’aglio piccolo;

1 ciuffetto di prezzemolo;

Grana padano q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Un piatto gustoso ma leggero per una cena con poche calorie

Per preparare i bigoli iniziare mettendo a scaldare dell’acqua salata per la cottura della pasta. Aspettando che bolla concentrarsi sul condimento. Mettere a scaldare una seconda pentola con dell’acqua, questa volta non salata. Togliere le foglie dal broccolo e lavarle. Quindi farle scottare nell’acqua bollente senza sale e tagliarle a listarelle. Prendere una padella con un filo d’olio e aggiungerci le foglie di broccolo a listarelle, lo spicchio d’aglio e il paté di olive nere. Far saltare per qualche minuto.

Lavare il broccolo accuratamente e farlo sbollentare nell’acqua usata per le foglie. Quindi fare il broccolo a pezzi e aggiungerlo in padella. Far saltare ancora il condimento. Tritare il prezzemolo e grattugiare il grana padano. Tenere prezzemolo e grana da parte per dopo. Quando l’acqua per la pasta bolle, buttare i bigoli. Scolare i bigoli e versarli nella padella con il condimento. Far saltare per qualche secondo, quindi spegnere il fuoco. Aggiungere il prezzemolo e il grana padano e servire caldo. Questo piatto leggero conquisterà il palato di tutti senza farci sgarrare dalla dieta!