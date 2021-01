Trasferiamoci per una sola sera nella bellissima terra francese. Immaginiamo la meraviglia regalata dall’Avenue des Champs-Élysées, lasciamoci travolgere dai profumi della Provenza e respiriamo a pieni polmoni l’aria di Gordes. Come? Con un piatto francese degno della famiglia reale facilissimo da preparare a casa. Stiamo parlando delle Bouchées à la Rein, un piatto della bonne cuisine francese (molto diffuso anche in Belgio). La ricetta fu creata da Vincent de la Chapelle, che lavorava nella cucina di Luigi XV.

Cosa serve per preparare i Bocconcini della Regina

Per realizzare dei perfetti Bouchées à la reine, avremo bisogno di:

300 gr di pollo

300 gr di funghi champignons

1 litro di brodo di pollo

50 gr di burro

2 tuorli d’uovo

Pasta sfoglia

3 cucchiai di farina 00

1 dl di panna

Prezzemolo

Ecco come preparare questo delizioso piatto

Per prima cosa, facciamo bollire il brodo e, in un secondo momento, facciamo lessare la carne con esso per una decina di minuti. Quando il pollo sarà cotto, andrà prelevato dalla pentola. Ora dobbiamo far sbollentare i funghi sempre nello stesso brodo e, quando saranno pronti, dovremo scolarli. Adesso sarà il momento di tagliare dei bocconcini di pollo e funghi e intanto far scaldare il burro in una pentola, fino a che non diventerà colorato. Quando vedremo che il suo colore cambierà, potremo aggiungervi la farina e mescolare i due ingredienti finché non saranno ben amalgamati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ora dovremo versare questo composto nel brodo di pollo, mescolando con attenzione per non far formare grumi. Quando la crema sarà abbastanza densa, potremo concentrarci su uno dei tuorli, sbattendolo con la panna e aggiungendolo alla salsa. Infine, dovremo aggiungere anche i funghi, il pollo e il prezzemolo tritato, mischiando gli ingredienti e lasciandoli poi raffreddare.

Ora bisognerà prendere la sfoglia, creando per ogni bocconcino due cerchi base e cinque anelli più piccoli da aggiungere uno sopra all’altro con un buco in mezzo, dove andrà il condimento che abbiamo appena preparato. Prendiamo un altro tuorlo sbattuto e usiamolo per spennellare ogni bocconcino. E ora dovremo infornare a 190° per almeno 10 minuti.

Ed ecco un piatto francese degno della famiglia reale facilissimo da preparare a casa!