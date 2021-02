La Redazione di ProiezionidiBorsa propone un piatto economico con le acciughe direttamente dalla cucina siciliana. E cioè le acciughe marinate, un piatto povero della tradizione del Sud Italia e in particolare della Sicilia. Sono un piatto semplice e veloce, da servire come antipasto anche in occasioni importanti. Prima di continuare, è utile sapere che cosa si intenda con acciughe. Anche se si tende a credere il contrario, in verità acciughe e alici sono lo stesso tipo di pesce. Ciò che cambia è semplicemente il modo in cui sono conservati: le acciughe sono intere e sottosale, le alici sfilettate e messe sott’olio. La vera differenza sta tra alici e sardine, che appartengono invece a due famiglie di pesci completamente diverse. Nel linguaggio comune ci si riferisce alle alici e alle acciughe usando lo stesso termine e così faremo anche noi per questa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

500 g di acciughe fresche;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

2 spicchi di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 peperoncino piccante;

sale, pepe e origano (facoltativo) q.b.;

150 ml di succo di limone.

Preparazione un piatto economico con le acciughe direttamente dalla cucina siciliana

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Pulire le acciughe e aprirle a libro. Cioè, tirarne delicatamente la spina a partire dalla testa fino alla coda. Lavarle e asciugarle.

Stenderle su un piatto fondo abbastanza grande da contenerle in un solo strato. Non devono essere accavallate o sovrapposte.

Versare il succo di limone sulle acciughe fino a coprirle del tutto.

Coprirle con uno strato di pellicola da cucina e lasciarle marinare per 24 ore.

Al termine di questo lasso di tempo, scolarle e trasferirle in un piatto da portata.

Condirle con 2 cucchiai di olio EVO, un trito di prezzemolo, l’aglio, il peperoncino, l’origano e una presa di pepe e sale.

Lasciarle insaporire per almeno un’ora di tempo e poi servirle.

Cosa accompagnare a quest’antipasto economico? Magari un primo piatto per tutta la famiglia da preparare con soli due ingredienti e cioè gli spaghetti caprino e limone. Buon appetito!