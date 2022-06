Chi ha fatto le vacanze in Costiera amalfitana avrà conosciuto il borgo di pescatori da cui prende il nome quest’oro da centellinare. Cetara sorge sulle pendici del Monte Falerio ed arriva fino al mare, dove un mosaico di case colorate la rendono un borgo pittoresco.

La colatura di alici di Cetara è un prodotto Dop che si ottiene dalla lenta maturazione del pesce azzurro messo sotto sale. Ha origine da tradizioni antichissime che risalgono al ‘200. Furono infatti dei monaci di Amalfi che notarono fuoriuscire del liquido dalle botti in cui erano a marinare i pesci e ne notarono le qualità organolettiche.

Un piatto di spaghetti o pasta con e senza tonno possono diventare gourmet aggiungendo poche gocce di questo ingrediente prezioso

In primavera ed estate le alici rappresentavano e rappresentano per gli abitanti di Cetara un alimento di largo consumo e vengono pescate con le romantiche lampare. Queste alici hanno caratteristiche uniche dovute al microclima ed alle particolari condizioni del mare. Ed è per questo che la colatura di Cetara diventa un ingrediente unico nel suo genere, dal colore ambrato e dal sapore intenso e corposo. Conferisce ai piatti una salinità profumata di mare che ha portato gli esperti ad inserirla negli alimenti che hanno un gusto umami. Umami significa per gli chef saporito, ricco di gusto senza essere salato o grasso. Ed è questo nuovo quinto gusto che rende i piatti particolarmente appetitosi.

I primi con la colatura di alici sono insuperabili. Le papille gustative possono gioire alla prima forchettata.

Spaghetti aglio e olio superlativi

Una ricetta semplice e veloce come la pasta aglio, olio e peperoncino può diventare un piatto gourmet con l’aggiunta di qualche goccia di oro della Costiera.

Serviranno:

400 g di spaghettoni;

250 g di filetti di tonno sott’olio;

2 spicchi di aglio;

5 cucchiai di colatura di alici;

5 cucchiai di olio EVO;

prezzemolo e peperoncino q.b.

Mentre l’acqua bolle bisogna emulsionare l’olio con la colatura, l’aglio schiacciato, il prezzemolo ed il peperoncino fresco privato dei semi. Lasciar riposare il condimento per circa 15 minuti, il tempo di cottura della pasta. Spezzettare i filetti di tonno nel condimento a base di colatura. Unire fuori dal fuoco gli spaghetti al dente con l’aggiunta di un paio di cucchiai di acqua di cottura, mantecare e servire. È possibile aggiungere dei pinoli tostati o dell’uva passa ammorbidita per creare un contrasto interessante.

La colatura ha un prezzo che si aggira attorno ai 60-65 euro al litro. Viene venduta in boccette da 100 o 250 millilitri. È un alimento da usare con parsimonia sia per il costo che per la sapidità.

Anche se pochissimi conoscono questo ingrediente prezioso, sarà utile tenerlo in cucina. È così che un piatto di spaghetti o pasta ordinario si trasformerà in un autentico capolavoro.

