Gli spaghetti fanno parte della tradizione italiana. Il Bel Paese, infatti, va fiero delle proprie ricette in tutto il mondo. E quella che vogliamo proporre oggi noi del team di ProiezionidiBorsa, è davvero da leccarsi i baffi. Infatti, il piatto sarà a base di baccalà. E già questo la dice lunga, dato il gusto inconfondibile di questo cibo. Basterà sapere come cucinarlo per renderlo perfetto come condimento di un piatto di pasta!

Perciò, ecco un piatto di spaghetti fatto con un ingrediente della tradizione che svolterà il pranzo a tutta la famiglia!

Ecco tutti gli ingredienti necessari

Questi sono tutti gli ingredienti che serviranno per realizzare questo gustoso piatto di spaghetti per 4 persone:

350 gr di spaghetti

ritagli di baccalà dissalato

1 spicchio d’aglio

10 pomodori datterini

capperi (a piacimento)

olive, sia nere che verdi (a piacimento)

olio extravergine di oliva

sale

Ecco come preparare questi squisiti spaghetti al baccalà

Per prima cosa, bisognerà soffriggere uno spicchio d’aglio in padella con un goccio di olio extravergine di oliva. Poi, sarà il momento di lavare i pomodori datterini. Una volta lavati con cura, tagliamoli in quattro e mettiamoli in padella, aggiungendo anche i capperi e le olive snocciolate e tagliate a pezzetti. Ora è il momento di passare al baccalà. Dopo aver tolto la pelle e averlo tagliato in modo irregolare, si potrà mettere in padella assieme agli altri ingredienti.

Nel frattempo, bisognerà far bollire l’acqua per far cuocere gli spaghetti. Quando la pasta sarà pronta e scolata, andrà aggiunta al sugo che sta cuocendo in padella.

Et voilà! Adesso basterà solo impiattare e il gioco sarà fatto! Ed ecco che a tavola si avrà un piatto di spaghetti fatto con un ingrediente della tradizione che svolterà il pranzo a tutta la famiglia!

