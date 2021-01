Siamo ormai in inverno inoltrato e raffreddori e influenze si fanno sentire. Proprio per questo, è importante aiutare il nostro sistema immunitario a funzionare correttamente. Se da un lato ciò si può fare con l’aiuto di integratori, dall’altro molti benefici provengono da ciò che mangiamo.

Anche se molti non lo sanno, la cipolla è uno degli alimenti che stimola il sistema immunitario. Le sue proprietà antibatteriche e antimicrobiche la rendono ottima per aiutarci a proteggere il nostro organismo. Le cipolle possono essere mangiate in tanti modi. Tra questi c’è la ricetta delle cipolle ripiene alla canavesana. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare un piatto dal gusto avvolgente che fa bene al sistema immunitario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per 5 porzioni

Gli ingredienti che servono per la ricetta delle cipolle ripiene alla canavesana sono:

1,5 kg di cipolle gialle;

250 g di amaretti;

100 g di uva sultanina;

200 g di pane;

500 ml di latte intero;

50 g di grana padano;

2 uova;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Preparare un piatto dal gusto avvolgente che fa bene al sistema immunitario è facile. Per iniziare, mettere a scaldare una pentola piena di acqua con una manciata di sale grosso. Spelare le cipolle e farle cuocere nell’acqua bollente. Intanto, riempire un contenitore di latte e mettere a mollo il pane. Una volta cotte, tagliare le cipolle a metà. Togliere la parte più interna di ciascuna metà per ottenere delle scodelline. Tritare finemente la parte interna appena tolta. Prendere una padella con un filo d’olio e far rosolare il trito.

Sbriciolare gli amaretti e grattugiare il grana padano. Prendere l’uva sultanina e farla rinvenire in acqua tiepida. Quindi strizzarla. Togliere il pane dal latte e strizzarlo. Prendere una ciotola capiente e versarci il trito di cipolla rosolato, gli amaretti, il grana padano, l’uva sultanina, le uova e il pane fatto a pezzi. Mescolare il tutto energicamente. Quindi usare questo composto per farcire le scodelle di cipolla. Sistemare le cipolle su una teglia e far cuocere in forno per 180°C per circa 60 minuti.