Il Natale si avvicina, e così anche le cene per festeggiare questo giorno speciale. Quest’anno, probabilmente, i festeggiamenti saranno insoliti. Infatti, non si sa ancora come sarà la situazione da un mese a questa parte. E nessuno può avere la certezza di ciò che farà il 25 dicembre. Ma, allo stesso tempo, è sempre meglio prepararsi, qualora si potesse davvero festeggiare con i parenti più intimi. E pensare a quali piatti portare in tavola in un giorno così speciale non è mai tempo perso. Perciò, ecco un piatto da leccarsi i baffi che stupirà chiunque lo proverà, con una ricetta semplice alla portata di tutti.

Ecco tutti gli ingredienti necessari per realizzare questa deliziosa ricetta

La ricetta di cui stiamo parlando riguarda le bombe salate fritte. Si tratta di una leccornia facilissima da preparare. Per farlo, basteranno:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

½ chilo di patate

2 cucchiai di olio di semi

½ chilo di farina 0

2 uova

1 bustina di lievito

2 cucchiai rasi di sale

I passaggi fondamentali per avere delle bombe salate fritte sulla propria tavola

Per prima cosa, bisognerà lessare le patate, e successivamente schiacciarle e metterle in una ciotola. Ora, sarà il momento di versare tutti gli altri ingredienti e mescolare fino a che non si otterrà un impasto abbastanza omogeneo. L’impasto, poi, andrà messo in frigo, e bisognerà lasciarlo riposare per circa un’ora. Trascorso questo tempo, sarà il momento di stendere l’impasto, allungandolo. Attenzione però: non dovrà essere né troppo sottile, né troppo spesso. All’incirca, si potrà smettere di lavorarlo quando avrà raggiunto i 3 mm di altezza. Una volta steso l’impasto, bisognerà prendere una tazza da latte, con un diametro di circa 7-8 cm e iniziare a dividere la pasta in piccoli cerchi. Su metà di questi cerchi, andrà messa una farcitura a piacere (mozzarella e alici, per esempio, sono un’ottima scelta).

Poi, tutti i cerchi farciti andranno coperti con i restanti cerchi, unendo i due impasti dai bordi. E adesso è il momento di friggere queste deliziose bombe. Basterà metterle in padella per 5-10 minuti et voilà! Ecco un piatto da leccarsi i baffi che stupirà chiunque lo proverà con una ricetta semplice alla portata di tutti!

Approfondimento

Un gustoso secondo realizzato con degli ingredienti semplici della tradizione che delizierà il palato di tutti