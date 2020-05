C’è un piatto unico particolarmente ideale per tutte le stagioni, in grado di soddisfare sia i cultori del palato, che quelli della bilancia. Parliamo infatti di un piatto che abbina gusto e benessere: il rotolo di frittata alle zucchine. Inserito recentemente anche in molte diete, non è difficile da preparare e con tempi abbastanza limitati. Contenendo uova, zucchine, yogurt, rucola e parmigiano, porta in dote nutrienti importanti, in grado di saziare e dare la giusta carica per affrontare la giornata. Un piatto che può essere tranquillamente portato al lavoro in comodi contenitori per alimenti.

Ingredienti per 2, 3 persone

Per preparare un rotolo di frittata alle zucchine per 2 o 3 persone ci vogliono:

300 grammi di zucchine

4 o 5 uova medie (consigliamo quelle allevate a terra)

40 grammi di yogurt

20 grammi di parmigiano o grana padano

100 grammi di Philadelphia neutro o alle erbe

Rucola fresca

Sale e pepe

Modalità di preparazione

Grattugiare le zucchine in strisce simil julienne in una bacinella. Sbattere le uova, amalgamandole con parmigiano, sale, pepe e yogurt. Al termine, aggiungere le zucchine, così da formare un impasto unico. Distendere il tutto su di una teglia forno, preventivamente ricoperta con la carta antiaderente. Levigare l’impasto, lisciando la superficie e infornare a 180 ° per 25 minuti. Al termine, la frittata deve presentarsi dorata. Dopo un paio di minuti di riposo, cambiare la carta forno e girare delicatamente la frittata arrotolandola. Lasciar raffreddare su una graticola aperta. Srotolare la frittata, spalmare il Philadelphia su tutta la superficie fino agli angoli. Unire a questo punto la rucola. Sigillare il tutto nuovamente nella carta forno in un foglio di alluminio. Lasciare in frigorifero per un’ora e servirla a tavola.

Gran finale con vino abbinato

Ecco quindi pronto un piatto che abbina gusto e benessere: il rotolo di frittata alle zucchine. Può essere decorato con pomodori, insalata e spicchi di parmigiano. Abbinando una birra fresca, o, in caso di vini: un Barbera Doc per esaltare il sapore delle zucchine, un rosso intenso per unirsi alle uova. Ottimo anche il Malvasia che si abbina ai formaggi presenti nella ricetta.

