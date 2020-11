Durante l’inverno, spesso, si sente la necessità di consumare, soprattutto a cena, qualcosa di caldo, senza però appesantirsi troppo. Allora perché non preparare una deliziosa vellutata di verdure, ricca di vitamine e fibre? Ecco qui la ricetta per portare in tavola un piatto caldo, salutare e sfizioso, perfetto per le sere di autunno.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa quattro persone:

a) 300 grammi di zucchine, preferibilmente trombette;

b) 1 litro di brodo di verdura oppure un dado da cucina;

c) 200 grammi di piselli freschi o congelati;

d) tre cucchiai di olio extravergine di oliva;

e) Philadelphia, quanto basta (facoltativo);

f) menta esiccata (facoltativa).

Il procedimento

Ecco come preparare un piatto caldo salutare e sfizioso, perfetto per le sere di autunno.

Riempiamo una pentola di acqua corrente e riponiamola sul fuoco.

Passiamo alla preparazione del brodo vegetale: sul nostro sito sono presenti diversi consigli per prepararlo da zero. In questa sede però preferiamo accelerare le tempistiche della preparazione e per questo useremo un dado vegetale.

Tagliamo finemente la cipolla e mettiamola in una padella in cui abbiamo fatto preriscaldare tre cucchiai di olio. Aggiungiamo i piselli congelati e facciamoli diventare morbidi grazie a qualche cucchiaiata di brodo.

Tagliamo anche le zucchine nella quantità indicata. L’importante è che abbiano più o meno la stessa dimensione in modo da facilitare il processo di cottura.

Quando necessario aggiungiamo sempre il liquido per fare cuocere le verdure. Quando saranno ben morbide, togliamo l’acqua in eccesso e passiamole nel frullatore.

Possiamo scatenare la fantasia quando si serve questo piatto in tavola. La menta e la philadelphia risultano degli ottimi abbinamenti se inseriti a crudo.

Ecco spiegato, dunque, come preparare un piatto caldo salutare e sfizioso, perfetto per le sere di autunno.

Consigliamo di consultare altri articoli dedicati a ricette totalmente vegetariane. Ad esempio, navigando sempre nel nostro sito, è possibile visionare il procedimento da seguire per ottenere una pietanza gustosa e salutare, la zuppa francese di cipolle.