Durante queste serate d’autunno si ha molto più tempo da passare in casa. Anche a causa della situazione di emergenza che tutti stanno vivendo e non solo per il periodo freddo e uggioso. Ognuno ha la possibilità di sfruttare questo tempo libero come meglio crede. E in molti si stanno dedicando con anima e cuore alla cucina. Infatti, creare piatti gustosi fa sentire sempre meglio. E l’approvazione della famiglia o del proprio partner non fa altro che aumentare questa positività. E in questo periodo c’è assolutamente bisogno di questo tipo di sensazioni. Perciò, se le idee scarseggiano, ecco un piatto a base di pesce super economico che permette di non rinunciare al gusto. Nessuno ne potrà assolutamente rimanere deluso!

Ecco gli ingredienti necessari per realizzare questa ricetta

Questo piatto richiede pochissimi ingredienti, e tutti facilissimi da trovare. Ecco quali sono:

alici marinate

foglie di menta tritate

olio extravergine d’oliva

sale

cipolla

Tutti i passaggi per ottenere questo delizioso piatto che renderà perfetta la serata di tutta la famiglia

Per prima cosa, bisogna mettere una padella sul fuoco. Cospargiamola con un goccio di olio extravergine di oliva. Successivamente, andranno tagliate le cipolle a fettine sottilissime. Ora, sarà il momento di prendere le alici e adagiarle in padella, ricoprendo ognuna con una delle fettine di cipolla. Il tutto andrà cosparso con le foglie di menta tritate e lasciato in padella per 5-10 minuti, con un coperchio a coprire. Una volta passato il tempo necessario, bisognerà semplicemente servire le alici sui piatti. Per la presentazione usiamo la fantasia e la creatività, et voilà, il piatto è pronto!

Perciò, basterà seguire tutti questi passaggi per ottenere un piatto a base di pesce super economico che permette di non rinunciare al gusto. Tutta la famiglia sarà più che entusiasta!

