Oggi si proporrà una ricetta che lascerà tutti a bocca aperta per l’equilibrio dei sapori di una preparazione incredibilmente semplice. Alla base ci sono 2 ingredienti presenti in ogni cucina: salvia e mandorle. Una ricetta a cui ricorrere in ogni occasione. È il sugo perfetto se si hanno i minuti contati o per condividere un ottimo primo piatto con degli ospiti inattesi. Un piatto povero di ingredienti ma ricchissimo nel sapore.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti per 2 persone necessari per preparare Un pesto alternativo incredibilmente facile e veloce da provare assolutamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

10/12 foglie di salvia fresca;

50 g di mandorle spellate;

lamelle di mandorle;

olio extravergine d’oliva quanto basta

1 spicchio di aglio;

panna fresca, da dosare secondo i gusti personali;

sale quanto basta.

Con questo pesto è possibile condire qualsiasi formato di pasta, nella preparazione che andremo ad illustrare utilizzeremo delle pennette.

Il procedimento

Dunque lavare ed asciugare le foglie di salvia utilizzando della carta da cucina per asciugarle bene. Quindi tritarle finemente in un mixer insieme al sale. Trasferire quindi il trito ottenuto in una ciotola. Unire qualche cucchiaio di olio ed amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza poco più densa di un pesto. A parte in una padella far rosolare lo spicchio di aglio tritato finemente in un fondo di olio. Aggiungere quindi il trito di salvia e olio e 3-4 cucchiai di panna. La quantità dipende dai gusti personali. Lasciare amalgamare tutti gli ingredienti a fuoco basso, girando lentamente. Dunque regolare di sale. È possibile aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura se il condimento risultasse troppo denso e non si vuole appesantire i sapori con troppa panna.

Per la decorazione del piatto scaldare in una padellina un cucchiaio di olio, delle lamelle di mandorle insieme a qualche foglia di salvia. Lasciare dorare gli ingredienti per qualche minuto a fuoco medio.

Nel frattempo cuocere le pennette come di consueto e saltarle nel tegame del condimento.

Mescolare bene. Se necessario suggeriamo di aggiungere un po’ dell’acqua di cottura per ammorbidire il condimento. Guarnire quindi il piatto con le lamelle di mandorle dorate.

Ecco dunque la ricetta di un pesto alternativo incredibilmente facile e veloce da provare assolutamente.