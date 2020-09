Il futuro dell’economia passa per la scoperta del vaccino che ci metta al riparo dal Covid, il virus che sta sconvolgendo la nostra vita. Ma prima che il virus possa essere trovato (la scoperta non sembra proprio imminente), è fondamentale individuare strumenti di diagnosi efficaci e rapidi.

In questi giorni l’annuncio di un passo fondamentale verso la lotta al Covid grazie a una nuova tecnologia che scopre in soli 12 minuti se si è positiviVediamo come funziona e i risvolti positivi.

Cosa è fondamentale per fare ripartire l’economia

Lunedì 21, tutte le Borse mondiali hanno registrato un crollo per la paura di una nuova espansione dei contagi in Europa e negli Stati Uniti. A Piazza Affari, in forte ribasso, solamente un titolo, tra i maggiori 40, era in territorio positivo, Diasorin. Stava guadagnando perché l’azienda è attiva nella ricerca di un antivirus che possa annientare gli effetti negativi del Covid-19.

Il crollo delle Borse e il guadagno di Diasorin, dà la misura di quanto sia importante per l’economia mondiale la sconfitta di questo virus. Ma nell’attesa della scoperta di un antivirus, è fondamentale anche individuare degli strumenti che possano diagnosticare in tempi rapidi la malattia. Così che il malato possa essere prima isolato e poi curato.

Un passo fondamentale verso la lotta al Covid grazie a una nuova tecnologia che scopre in soli 12 minuti se si è positivi

La Menarini Diagnostics ha individuato un test che permette in 12 minuti di capire se una persona è affetta da Covid-19. In questa manciata di minuti il test è in grado di individuare se il soggetto analizzato è positivo. Ma anche di individuare se ha sviluppato gli anticorpi e la sua carica virale. Il campione da analizzare viene prelevato dal paziente con un tampone nasofaringeo.

Un test in grado di capire la positiva del paziente in soli 12 minuti è un gande passo avanti per prevenire il contagio. Perché in caso di necessità si può isolare il malato velocemente ed evitare diffusione.

Una scoperta che tuttavia deve passare il vaglio del Ministero della Salute. Infatti il test della Menarini Diagnostics, prima di potere essere utilizzato, deve essere validato dalle autorità competenti.