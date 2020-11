Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La domenica si ha più tempo da dedicare alla cucina e quindi si inventano prelibati piatti da far assaggiare alla famiglia. Esiste un passe-partout facile da cucinare per la domenica fatto di patate, prima che queste germoglino o vadano a male. Quando si acquistano le patate al supermercato si decide sempre di comprarne più del necessario e poi restano nel cestino a fare la muffa. Ma con questa semplice ricetta possiamo finire tutte le patate che abbiamo in casa.

Un passe-partout facile da cucinare per la domenica

Il piatto di oggi sono delle brioches di patate con olive nere. Vediamo allora come fare. Prima cosa da fare è lessare circa 800 grammi di patate. Una volta lessate sarà necessario passarle allo schiacciapatate. Ora che le patate sono morbide bisogna aggiungere 4 tuorli, 30 grammi di burro, l’emmental grattugiato e il parmigiano grattugiato.

Ora bisognerà impastare tutto con un cucchiaio e dopo lasciar raffreddare. Una volta raffreddato e più consistente, fare delle palline oppure dei cornetti. Ora applicare su ogni brioches le olive nere, una o più di una per pallina. Ora non resta che infornarle a circa 180° e aspettare che queste diventino belle dorate.

Le brioches di patate è possibile farle anche ripiene. Infatti è possibile riempirle con provola e prosciutto. Una volta che si ha l’impasto prima di fare la forma è possibile inserire all’interno il condimento. Inoltre è possibile anche friggerle in olio bollente, ma se si desidera un piatto light si consiglia di farle al forno.

Questo piatto è veramente facile da fare ed è perfetto per fare scatenare la creatività di chiunque in cucina, perché è possibile farcirle con ciò che si desidera, dalle zucchine fino alla carne. Non ci sono assolutamente limiti. Una volta poi che si trova la ricetta perfetta, con il ripieno perfetto, potrebbe addirittura diventare il jolly della domenica.

