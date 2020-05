Da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano emerge che il 13% dei proprietari di veicoli a benzina potrebbero optare ad un passaggio conveniente e sicuro con l’auto elettrica. Uno dei fattori che frena la poca predisposizione ad acquistare un’auto elettrica è la mancanza di una colonnina di ricarica domestica.

Rete pubblica di ricarica

In Italia, però, non c’è stato un proliferarsi di una rete pubblica di ricarica e la mancanza di colonnine frena la diffusione di veicoli elettrici. Le poche auto elettriche che si vedono in giro sono collegate a società che stanno investendo nella green economy.

Il raffronto tra auto a benzina ed elettrica

In base all’indagine svolta dai ricercatori del laboratorio Move del Politecnico di Milano, un proprietario di un’auto elettrica andrebbe a pareggio di costi in meno di 8 anni rispetto ad un’auto a benzina.

La convenienza è rappresentata dagli incentivi statali presenti per acquistare un’auto elettrica e le agevolazioni sul bollo. Per condurre questo raffronto i ricercatori hanno analizzato 100 milioni di viaggi di veicoli privati. In un arco di tempo di un anno senza cambiare le abitudini dei conducenti.

I risultati ottenuti

Per addivenire, quindi, a una convenienza dell’uso dell’auto elettrica, sono stati incrociati alcuni dati. Le percorrenze, il costo dell’acquisto dell’auto e un’analisi geografica di posizionamento dell’abitazione per quantificare la probabilità di avere effettivamente un punto di ricarica domestico.

I risultati ottenuti sono che il 50% dei veicoli privati non effettua mai viaggi giornalieri di distanza maggiore dell’autonomia della batteria (300 chilometri). Inoltre, costi di acquisto, costi dell’energia, costi di bollo e assicurazione, svalutazione, giocano a favore di un’auto elettrica rispetto ad un’equivalente a benzina.

Conviene acquistare un’auto elettrica?

Il passaggio da un’auto a benzina ad una elettrica, quindi, potrebbe convenire. Non bisogna cambiare le abitudini, non c’è nessuna limitazione d’uso, l’unico cosa da fare è avere a disposizione un punto di ricarica domestica, privata o condominiale. A tirare le somme un passaggio conveniente e sicuro con l’auto elettrica è da tenere in considerazione per far in modo di sorridere all’ambiente.