Chi ama sperimentare in cucina non può assolutamente fare a meno di provare questa ricetta: un particolarissimo primo piatto di pesce per deliziare i nostri palati.

Questa preparazione unisce due ricette ugualmente saporite, così da creare un piatto davvero da leccarsi i baffi. Stiamo parlando delle penne all’arrabbiata con aggiunta di cozze. Scopriamo come preparare questo piatto delizioso e facile, caratterizzato da un mix di sapori eccezionali.

Ingredienti

Per 4 persone abbiamo bisogno di:

a) 400g di penne rigate;

b) 1kg di cozze;

c) 600g di passata di pomodoro;

d) 4 spicchi di aglio;

e) 1 ciuffo di prezzemolo;

f) peperoncino fresco q.b.;

g) peperoncino secco q.b. (facoltativo);

h) olio extravergine di oliva q.b.;

i) sale q.b..

Preparazione delle penne all’arrabbiata e cozze

Prepariamo un particolarissimo primo piatto di pesce per deliziare i nostri palati. Iniziamo mettendo una pentola di acqua sul fuoco; quando l’acqua bolle aggiungiamo il sale e buttiamo la pasta. In un’altra padella sul fuoco mettiamo un filo di olio, qualche gambo di prezzemolo e le cozze. Chiudiamo con un coperchio e aspettiamo che le cozze si aprano.

Nel frattempo in un’altra padella ancora versiamo 2-3 cucchiai di olio e aggiungiamo l’aglio tagliato a fette sottili e un gambo di prezzemolo. Tagliamo anche il peperoncino fresco a pezzettini (uno a persona può andare bene) e uniamolo al resto. Ora versiamo il passato di pomodoro e giriamo bene. Tritiamo finemente tutto il prezzemolo e aggiungiamone circa metà.

Quando le cozze si sono aperte sgusciamole, lasciandone però qualcuna intera per decorare il piatto. Rovesciamo il liquido di cottura delle cozze in un recipiente filtrandolo con un colino. Ora versiamo una parte di questo liquido nel sugo, mentre l’altra teniamola da parte per conservare le cozze. Giriamo bene il sugo e assaggiamolo: se necessario aggiustiamo di sale e di peperoncino, usando però quello secco. Ora aggiungiamo anche le cozze, mescoliamo bene e lasciamo cuocere a fuoco basso.

Scoliamo la pasta molto al dente e uniamola al sugo. Terminiamo la sua cottura mescolando bene tutto assieme e se necessario aggiungiamo un po’ di acqua di cottura.

Le nostre penne all’arrabbiata con le cozze sono pronte! Impiattiamo la pasta, decorando con le cozze intere e spolverando il prezzemolo sulla superficie. Gustiamoci questa delizia ancora bella calda e fumante.