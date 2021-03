Possiamo preparare le uova in mille modi diversi. Si presentano infatti come un alimento incredibilmente versatile, dal momento che è possibile inserirlo in qualsiasi pasto della nostra dieta. Dalla colazione, con l’obbiettivo di fare dei pancake ad esempio, alla cena, per preparare una gustosa frittata. Nella cottura però, soprattutto in padella, ci sono dei dettagli da conoscere al fine di prepararle nel migliore dei modi. A questo proposito, andiamo a svelarne uno. Infatti ecco un particolare fondamentale ma trascurato da tanti quando si cucinano le uova.

Mai scontato

Quando seguiamo una ricetta molti passaggi solitamente non li troviamo neanche segnati in quanto, per chi le scrive, risultano assolutamente scontati. Eppure non sempre quello che per noi è ovvio, si rivela tale anche per tutte le altre persone. È proprio seguendo questo concetto che andiamo a spiegare cosa dobbiamo evitare nella preparazione di questo alimento così diffuso. Dunque ecco un particolare fondamentale ma trascurato da tanti quando si cucinano le uova.

La padella fredda

Non sono in pochi a rompere l’uovo utilizzando i bordi della padella, inserire all’interno di quest’ultima il contenuto e, solo allora, accendere il fornello per iniziare la cottura. Non tutti sanno però che questo gesto, in particolare, si rivela come uno sbaglio. Andiamo a vedere come mai. Anche nella cottura di un semplice uovo infatti è necessario preriscaldare la padella con cui andremo a cucinarlo. È un’operazione fondamentale al fine di avere un risultato accettabile, altrimenti rischieremo di ritrovarci con una pappa che a stento si potrà definire commestibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Accendiamo il fuoco dunque, e lasciamo scaldare la nostra padella per almeno tre minuti a fuoco lento. A questo punto rompiamo l’uovo e mettiamolo a cuocere, sempre con la fiamma non troppo alta. Aspettiamo non più di quattro minuti e, a questo punto, con l’aiuto di una spatola versiamolo nel piatto. Come possiamo vedere si tratta di un semplicissimo passaggio, per tanti magari scontato, ma che aiuterà molto chi non sapeva potesse influire sul risultato finale.