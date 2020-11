Zanzare, cimici, ragni e scarafaggi sono degli ospiti fastidiosi tra le nostre mura domestiche. La soluzione a portata di mano è usare prodotti antisettici per sbarazzarci subito. Però, molti non sanno che c’è un altro metodo. Un parente stretto dei centopiedi può aiutare a non avere ospiti indesiderati in casa. Tenere tra le mura domestiche la scutigera è utile. Questo insetto, infatti, si nutre di cimici, zanzare, formiche. Perciò, quando vediamo in casa la scutigera tratteniamoci di calpestarla perché può ritornare veramente utile.

Nessun pericolo per l’uomo e gli animali domestici

Questo insetto non è pericoloso per l’uomo. Lo stesso dicasi per gli animali domestici. La scutigera ha interesse solo a cibarsi delle proprie prede. Infatti, sono veramente rari i casi in cui una scutigera ha morso un uomo oppure un animale domestico.

Il veleno della scutigera è innocuo, mal che vada, sul corpo di un uomo può verificarsi solo una piccola bolla simile alla puntura di un ape. Questo bozzo, scompare dopo qualche ora.

Scopriamo la scutigera

Questo mostriciattolo che girovaga tra le nostre stanze fa parte della famiglia dei centopiedi ma non sono poi così tanti. Infatti, la scutigera nasce con quattro zampe ma crescendo arriva ad averne una quindicina in modo da correre velocemente sulle pareti. Ogni piede ha 34 muscoli.

La scutigera ha una testa piccola con due antenne e due occhi pronunciati. Sotto la testa ha due ganasce utili per catturare le prede. Molte volte abbiamo notato che la scutigera ha diverse dimensioni: infatti ha una lunghezza tra 3 e i 5 centimetri.

L’insetto dove vive

La scutigera preferisce gli ambienti umidi. Perciò va a trovare riparo nelle crepe dei muri, tra la legna, dietro gli armadi. Inutile tentare di ucciderla, perché l’uomo non riuscirebbe mai ad acciuffarla. La sua velocità è imbattibile.

Può succedere di prenderla solo se percorre una vasca da bagno oppure un lavandino per via della difficoltà di muoversi su una superficie pulita. Perciò prima di agire di istinto meglio pensarci: un parente stretto dei centopiedi può aiutare a non avere ospiti indesiderati in casa.