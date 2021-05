Finalmente si comincia a respirare un’aria più serena, i contagi stanno diminuendo e cominciamo ad intravedere la possibilità di ritornare ad una vita normale. Possiamo quindi concederci di pensare ad organizzare le vacanze estive, dopo un anno così intenso è essenziale staccare la spina. Non servirà allontanarsi troppo, la nostra Italia è così ricca di paesaggi incantevoli, natura, arte e cultura da poter accontentare anche il turista più esigente. Per chi è alla ricerca di un paradiso per famiglie dal mare cristallino in cui trascorrere una vacanza economica e rilassante immersi nella natura, il posto giusto è Pineto.

Pineto, la perla nascosta dell’adriatico

Sulla costa adriatica c’è un delizioso paesino di poco più di 10 mila abitanti, una perla poco conosciuta all’interno dell’area marina protetta delle Terre del Cerrano. Parliamo di Pineto, località balneare abruzzese che ha ottenuto per il diciottesimo anno la Bandiera Blu da Legambiente. Non poteva essere altrimenti data la sua costa cristallina e incontaminata e l’ottima qualità delle strutture ricettive presenti sul territorio. Gli amanti della natura ne potranno apprezzare le lunghe e ampie pinete, una delle quali costeggia la spiaggia per molti chilometri fino alla suggestiva Torre di Cerrano.

Quest’ultima è un’antica fortezza cinquecentesca costruita per proteggere il paese dalle incursioni saracene e divide Pineto da Silvi Marina. Qui, è possibile ammirare anche l’antico porto romano di Atri in parte visibile sott’acqua. Ed è proprio arrivati in questo luogo incantevole che si potrà ammirare la zona di mare più bella in assoluto. È l’area marina protetta dove godere in libertà della pineta e del mare. È considerata una delle spiagge libere più belle d’Italia.

Una località ideale per famiglie

Pineto ha ottenuto negli anni anche la Bandiera Verde, il riconoscimento concesso dai pediatri italiani come località balneare perfetta per famiglie con bambini anche molto piccoli. Infatti l’acqua limpida e bassa vicino alla riva e la presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio permetterà ai nostri bimbi di divertirsi in sicurezza. La sabbia sottilissima è perfetta per costruire fortezze, castelli o piste per le biglie e scatenare la fantasia.

La presenza di aree dotate di spazi per cambiare il pannolino e allattare, di gelaterie, locali per aperitivi e ristoranti renderà la vacanza comoda e rilassante anche per i grandi. Buone notizie poi per chi ama passeggiare in bici nella natura! La FIAB ha attribuito a Pineto la Bandiera Gialla, il riconoscimento che attesta il grado di ciclabilità del luogo. Giunti in questo delizioso paesino sarà possibile abbandonare l’auto e sfruttare la pista ciclabile che corre lungo tutto il litorale, a partire dalla Ciclovia Adriatica. Tutto questo fa di Pineto un paradiso per famiglie dal mare cristallino in cui trascorrere una vacanza economica e rilassante immersi nella natura.