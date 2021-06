Un paradiso nascosto a poche miglia dalla Galizia che fa innamorare a prima vista

Esiste un paradiso nascosto a poche miglia dalla Galizia che innamora chiunque lo veda. Un posto talmente bello che i romani utilizzavano il toponimo di “Isola degli Dei” per definirlo, questo la dice lunga sulla sua bellezza. Isole Cìes, è questo il nome di questo stupefacente arcipelago formato da tre isole appartenenti al Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia.

È un’area protetta che non accoglie mai più di 2.000 turisti al giorno, questo proprio per salvaguardare la bellezza delle isole. Le attività naturalistiche che si possono svolgere qui sono davvero tante. Se si ama la vacanza a stretto contatto con la natura, è questo il posto giusto.

Tre isole incantevoli

Come accennato, l’arcipelago è formato da 3 isole a largo delle coste galiziane. In ordine di grandezza la più estesa è Monteaguado o Isola Nord, che dal quotidiano inglese The Guardian, nel 2007 è stata definita la più bella isola al mondo. Poi c’è Illa do Faro o Isola di mezzo. E infine la più piccola, San Martiño o Isola Sud. Le due isole maggiori sono collegate da una striscia di sabbia che rende il paesaggio ancora più suggestivo. Il mare ha quel tipico colore delle coste caraibiche, un incantevole verde smeraldo e la sabbia è bianca e sottile.

Le attività da svolgere alle Cìes

Le attività che si possono svolgere in questo incantevole arcipelago sono tante e quasi tutte di tipo naturalistico e tutte prevedono il pieno rispetto della natura. È il luogo ideale per coloro che concepiscono la vacanza come momento di riconciliazione con la natura, ma soprattutto lontano dalla massa. È possibile fare delle lunghe passeggiate e del trekking ammirando il panorama mozzafiato. Anche il birdwatching è fra le attività consigliate per gli amanti del genere. Le immersioni sono consentite solo previa autorizzazione che va richiesta anticipatamente sul sito ufficiale dei Parchi nazionali.

Sull’isola è presente anche un bellissimo campeggio. Anche in questo caso i posti non sono moltissimi quindi è consigliata la prenotazione. Per gli amanti della storia e dei siti archeologici non mancano le attrazioni. È infatti possibile ammirare i resti di un villaggio preromano e di un antico monastero. Insomma, a questo paradiso nascosto a poche miglia dalla Galizia non manca veramente nulla. Se si è stanchi delle solite vacanze dozzinali è questo il luogo giusto: mare da sogno e natura a tutto spiano.

