Una tavola imbandita, la cena della Vigilia, il calore della famiglia ed una ricorrenza molto importante. Il Natale si porta con sé non solo un pensiero nostalgico delle festività passate ma anche la gioia di condividere momenti felici e di speranza con le persone che si amano. E perché non sorprendere i commensali con un panettone speciale? Con questa ricetta sarà possibile portare in tavola una versione non convenzionale che ricorda il classico panettone ma che si presenta in chiave nuova. Ecco tutto l’occorrente per 10 persone.

Ingredienti

4 uova;

350 g di farina tipo 00;

125 ml di olio di semi;

100 ml di latte:

150 ml di acqua;

40 g di parmigiano;

sale e pepe q.b.

1 bustina di lievito per torte salate.

Per il ripieno

100 g di pancetta;

100 g di prosciutto cotto;

150 g di Emmental, consigliata anche la provola campana;

Un panettone non convenzionale per stupire gli ospiti, ecco la ricetta salata da copiare. Procedimento

In una ciotola capiente inserire le uova e lavorare con il latte, l’acqua e l’olio. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico amalgamare gli ingredienti. Setacciare la farina ed incorporare al composto. Aggiungere un pizzico di sale, una spolverata di pepe e il parmigiano. Setacciare il lievito e aggiungerlo all’impasto.

Amalgamare fino a quando l’impasto non risulta liscio e omogeneo. Aggiungere i salumi e il formaggio, tagliati a dadini.

Prendere uno stampo di carta per panettoni o una tortiera alta e versare l’impasto. Far cuocere in forno statico preriscaldato alla temperatura di 180° per circa un’ora. Una volta cotto, lasciar intiepidire e servire ad amici e parenti. Resteranno senza fiato per l’insolita torta salata con la forma del classico panettone.

