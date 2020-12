Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il panettone è l’emblema per eccellenza del Natale. E molti italiani vogliono realizzarlo con le proprie mani, per rendere la serata ancora più magica. E allora ecco come preparare un panettone che nessuno ha mai mangiato e che potrebbe davvero lasciare tutti di stucco.

Gli ingredienti per un panettone davvero speciale

In questo caso, il panettone sarà salato! E gli ingredienti per cucinarlo sono i seguenti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

550 gr farina 00

220 ml latte

2 gr lievito di birra

80 gr burro

2 uova

sale

malto

40 gr zucchero

100 gr robiola

80 gr salmone affumicato

100 gr formaggio spalmabile

30 gr panna liquida

150 gr caprino

10 gr concentrato di pomodoro

100 gr prosciutto cotto

100 gr gamberi

80 gr salsa cocktail

La ricetta

In una planetaria, andranno versati 150 gr di farina, 100 ml di latte e il lievito di birra. Quando il composto sarà amalgamato, andrà coperto con della pellicola e lasciato in frigo per una notte. La mattina, andrà versato in una planetaria con altri 2 grammi di lievito, 120 ml di latte, zucchero, malto e la restante farina. Dopo aver impastato, andranno aggiunti 1 tuorlo d’uovo e il sale. Quando l’impasto sarà elastico, bisognerà aggiungere il burro, poco alla volta. Dopo aver ricoperto una ciotola di burro, bisognerà versarci l’impasto dolcemente, coprirlo con la pellicola e lasciarlo in forno per 4 ore.

Trascorso il tempo, mettiamo l’impasto su un piano di lavoro infarinato e lavorato, fino a che non avrà la forma di una palla schiacciata, da mettere in uno stampo per panettone. Dopo aver lasciato lievitare per altre 4 ore in forno, bisognerà spennellarne la superficie con un albume e infornarlo a 170°C per 45 minuti. Poi, bisognerà lasciarlo freddare capovolto in frigorifero.

Come realizzare la farcitura

Per la farcitura, invece, bisognerà lessare i gamberi sgusciati per 2 minuti, versarli in una ciotola con la salsa cocktail e l’erba cipollina e mescolare. Intanto, in un’altra ciotola, bisognerà stemperare il formaggio nella panna, mescolando. Entrambi i composti andranno in frigorifero. Ora, bisognerà unire caprino e panna in un’altra ciotola, aggiungendo il pomodoro, il sale e il pepe, e dopo aver mescolato, riporre anche questo in frigo.

Ora, bisognerà riprendere l’impasto e tagliarlo in senso orizzontale, fino ad avere 8 dischi uguali. Prendendo il primo come base, bisognerà spalmare la crema di gamberi, mettendoci sopra una fetta di salmone. Dopo aver ricoperto con altri due dischi, bisognerà farcire con la crema di caprino, e, dopo altri due dischi, con quella al pomodoro, ponendo questa volta due fette di prosciutto crudo. Alla fine, sull’ultimo disco prima di chiudere, andrà la crema di gamberi.

Ed ecco un panettone che nessuno ha mai mangiato e che potrebbe davvero lasciare tutti di stucco!