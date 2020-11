Il pane è uno degli alimenti base della tradizione italiana. Ma a volte è anche bello uscire fuori dagli schemi e provare nuove ricette. Infatti, ci sono alcuni abbinamenti che non avremmo mai pensato possibili, ma che, sorprendentemente, funzionano! E sono davvero deliziosi! Proprio come questo che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo per proporre.

E allora, ecco un pane speciale e dal gusto incredibile da cucinare a casa propria in poche mosse.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Tutti gli ingredienti necessari per cucinare questo pane speciale

Quello che stiamo proponendo oggi è il pane alla menta. Esatto, potrà sembrare assurdo, visto che non si è mai sentita una ricetta simile. Eppure, non è solo gustosa, ma anche facilissima da preparare! Gli ingredienti necessari sono:

a) 430 gr farina di frumento

b) 270 ml di acqua tiepida

c) 1 cucchiaino di zucchero

d) 30 gr di lievito madre in polvere

e) 1 cucchiaio di menta tritata

f) 8 gr di sale

g) semola di grano duro

h) 25 gr di burro fuso

Ecco come preparare il pane alla menta in poche e semplici mosse

Per prima cosa, bisogna mettere la farina sulla spianatoia, formando una sorta di piccola fontana proprio nel centro. Successivamente, basterà diluire il lievito in polvere in 150 ml di acqua calda, versandolo al centro di questa piccola fontana. Poi, bisognerà aggiungere anche la menta, il burro fuso e la restante acqua, spargendo il sale all’esterno della fontana. Adesso sarà il momento di usare un po’ di olio gomito: bisognerà infatti impastare il tutto. E si potrà smettere solo quando l’impasto sarà diventato totalmente omogeneo. Adesso sarà il momento di metterlo in una ciotola cosparsa d’olio, e bisognerà lasciarlo riposare per circa un’ora. Passato il tempo necessario, basterà lavorarlo velocemente sulla spianatoia, creando una sorta di filone. E adesso sarà il momento di metterlo su una teglia coperta da carta forno e dalla semola di grano duro. Poi, andrà fatto cuocere per circa mezz’ora nel forno a 200°.

Et voilà! Ecco un pane speciale e dal gusto incredibile da cucinare a casa propria in poche mosse!

Approfondimento

Ecco perché dovresti provare a cucinare questo tipo speciale di pane in casa