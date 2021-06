A volte spinti dalla voglia di esplorare il mondo passiamo, senza fermarci, accanto a dei luoghi incomparabili. Queste sono località che invece non dovrebbero assolutamente mancare nelle nostre memorie turistiche. Procrastiniamo, per mancanza di tempo, la visita ad alcune mete italiane che anche se solo una volta bisognerebbe aver vissuto. Dunque spesso diventano occasioni perse. Ad esempio chi quest’estate si trova nei pressi di Arezzo, tra la Val di Chiana e la valle di Tevere non dovrebbe assolutamente mancare di visitare il più bel borgo della Toscana. Scopriamo qual è.

Una tappa da inserire in un viaggio on the road o una passeggiata per un perfetto weekend

Parliamo della splendida Cortona, un paese unico per uscire dalla quotidianità ed entrare in un incanto storico. Cortona richiede molto tempo per essere esplorata in quasi tutti i suoi scorci. Affonda le sue radici nell’era etrusca, epoca da cui è cominciato un percorso ricco di storia. Il suo importante passato trasuda infatti dalle decine di palazzi storici che costituiscono il cuore del borgo medievale e che la rendono unica e indimenticabile.

Il centro storico

Si è formato nel XIII secolo con i tre edifici più importanti e riconoscibili della città. Questi sono il Palazzo Comunale, la chiesa di S. Francesco e il Palazzo del Capitano del Popolo. Esistevano già alla fine del 1200. Tutta la vita di Cortona si svolge nella piazza che li ospita, Piazza della Repubblica. Questa è il vero cuore pulsante della vita turistica con i suoi bar, ristoranti e negozi.

Oltre ai palazzi e alle mura etrusche, è ricca anche di musei ed opere d’arte che la rendono godibile in tutti i periodi dell’anno. Estasianti scorci e angolini incantati la rendono un paese unico per uscire dalla quotidianità ed entrare in un incanto storico. Non resta che partire per quest’esperienza indimenticabile.

