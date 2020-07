SOL è un ottimo titolo azionario per un investimento di lungo periodo con potenziale guadagno del 50%. Come vedremo nelle prossime sezioni, infatti, l’impostazione è rialzista su tutti i time frame. Forse solo sul giornaliero è opportuno aspettare ancora qualche giorno con la speranza di migliorare leggermente il livello di ingresso. Stiamo, però, parlando di poca cosa per un titolo azionario dalla buona impostazione rialzista.

Prima di procedere facciamo notare che non ci sono analisti che coprono il titolo e che confrontando il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow si ottiene una sottovalutazione del 15% circa.

Un ottimo titolo azionario per un investimento di lungo periodo con potenziale guadagno del 50%: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo SOL (MILSOL) ha chiuso la seduta del 20 dicembre a quota 10,84€ in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Time frame giornaliero

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista, ma sta incontrando qualche difficoltà nel superare la prima resistenza in area 10,909€. Per chi volesse puntare al rialzo e nello stesso tempo mantenere alto il livello di guardia, si consiglia di attendere una chiusura giornaliera prima superiore a 11,373€ prima di puntare al rialzo. Il I° obiettivo rialzista si trova in area 12,132€, mentre gli altri a seguire sono quelli indicati in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 10,15€ metterebbe a rischio l’impostazione rialzista.

Time frame settimanale

Nonostante la chiusura settimanale sia stata al ribasso. l’impostazione sul settimanale di SOL rimane saldamente rialzista con le quotazioni che puntano il I° obiettivo di prezzo in area 11,822€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 17€ per potenziale guadagno di circa il 50%.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 10,213€.

Time frame mensile

La tendenza rialzista su questo time frame è molto più forte che sugli altri due.

In attesa che il mese di luglio giunga alla conclusione, possiamo dire che se dovesse chiudere sui livelli attuali romperebbe al rialzo l’importantissima resistenza in area 10,74€ aprendo le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 13,52€. La massima estensione si trova in area 16,287€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale guadagno del 50%.

Qualora il mese di luglio non dovesse riuscire nel break rialzista le cose si potrebbero mettere male per il titolo.

Approfondimento

Dove è diretto il Future Ftse Mib nel medio/lungo periodo?