Un ottimo titolo azionario da comprare subito sul mercato americano

Secondo gli analisti Merck è un ottimo titolo azionario da comprare subito. Buy, infatti, è il giudizio medio con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 16,1%.

Anche la valutazione sulla base dei fondamentali esprime una sottovalutazione che è ancora più interessante. Dal confronto tra il fair value e le attuali quotazioni, infatti, il titolo Merck risulta essere sottovalutato di oltre il 40%. Sebbene in misura più contenuta, anche la valutazione in termini dei multipli di mercato esprime sottovalutazione.

Altri punti di forza del titolo sono:

L’attività del gruppo appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti.

Durante l’ultima settimana, la previsione dell’utile per azione è stata rivista al rialzo. Secondo recenti stime, gli analisti danno un quadro positivo del titolo.

I punti di debolezza, invece, sono i seguenti:

I risultati economici dell’azienda di solito non sono all’altezza delle aspettative.

Con un valore aziendale previsto pari a 4,66 volte il fatturato dell’anno fiscale in corso, l’azienda risulta essere sopravvalutata.

Un ottimo titolo azionario da comprare subito: gli obiettivi calcolati attraverso l’analisi grafica

Il titolo azionario Merck (NYSE:MRK) ha chiuso la seduta del 10 dicembre a quota 83,47 dollari in rialzo dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Sia nel medio che nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista è punta agli obiettivi indicati nelle figure seguenti. sul time frame settimanale la massima estensione rialazista (III obiettivo di prezzo) si trova in area 116,4 dollari, mentre nel lungo periodo si trova in area 188 dollari. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un raddoppio delle attuali quotazioni. Lo scenario rialzista verrebbe meno nel caso di chiusure settimanali/mensili inferiori a 79,4/80 dollari. Sono questi, quindi, i livelli da monitorare nelle prossime settimane/mesi.

