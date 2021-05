I numeri principali del primo trimestre 2021 pubblicati da Terna si possono riassumere come segue

Ricavi in crescita del 9,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente;

L’Ebitda del periodo si attesta a 453,6 milioni di euro, in crescita di 19,4 milioni di euro rispetto ai 434,2 milioni di euro dei primi tre mesi del 2020 (+4,5%);

L’utile del gruppo è cresciuto del 2% rispetto al primo trimestre del 2020;

L’indebitamento finanziario netto si attesta a 9.321,0 milioni di euro, rispetto ai 9.172,6 milioni di euro di fine 2020 (+148,4 milioni di euro). L’aumento è dovuto alla crescita degli investimenti nel primo trimestre.

Questo ottimo primo trimestre 2021 dove potrà spingere le quotazioni delle azioni Terna?

Prima di rispondere a questa domanda mediante l’utilizzo dell’analisi grafica ricordiamo che un altro dei punti forti è il rendimento del dividendo. Allo stato attuale, infatti, è superiore al 4%.

Un altro aspetto interessante di Terna è la probabilità che un investimento della durata di 10 anni abbia una performance positiva. In nostro Ufficio Studi ha calcolato che questa probabilità è pari al 100% con un rendimento medio 98% (rendimento medio annuo del 9,8%).

Un ottimo primo trimestre 2021 dove potrà spingere le quotazioni delle azioni Terna? Le indicazioni dell’analisi grafica

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 14 maggio a 6,234 euro in rialzo dello 1,14% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame mensile è rialzista e ha davanti a se un potenziale rialzo del 90%. Solo una chiusura mensile inferiore a 6,03 euro potrebbe indebolire lo scenario rialzista.

Per anticipare un’eventuale inversione ribassista di lungo periodo, però, possiamo monitorare il time frame settimanale. In questo caso la tendenza in corso è ribassista, ma stenta ad accelerare vista la tenuta del supporto in area 6,124 euro. I livelli da monitorare sul settimanale, quindi, sono i seguenti: 6,124 euro e 6,288 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 6,124 euro farebbe accelerare al ribasso fino al I obiettivo di prezzo in area 5,84 euro. La rottura di questo livello, poi, avrebbe conseguenze molto negative spingendo le azioni Terna verso livelli ancora più bassi.

Al rialzo, invece, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 6,288 euro. In questo caso il titolo potrebbe riprendere tranquillamente la sua corsa al rialzo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Se per Piazza Affari vale il motto non c’è 2 senza 3 allora siamo alla vigilia di un importante evento direzionale