Lavarsi, infilarsi il pigiama e mettersi in un letto tra le lenzuola pulite è una delle sensazioni più belle al mondo. Ma siamo davvero sicuri che il nostro letto sia completamente pulito e igienizzato alla perfezione? Infatti non è raro vedere comparire delle brutte macchie gialle sul nostro cuscino. Si tratta di macchie dovute al sudore e dannose per la nostra salute perché fortemente antigieniche. Ma come possiamo eliminarle perfettamente? Abbiamo già visto come dire addio ai cuscini ingialliti con questo metodo economico. Oggi invece scopriremo un ottimo metodo casalingo per sbiancare i cuscini con un olio essenziale davvero incredibile.

Un olio essenziale molto versatile

L’olio essenziale in questione è il Tea Tree Oil, estratto dalle foglie di Malaleuca alternifolia. Le proprietà di questo incredibile olio lo rendono un prodotto davvero versatile ed efficace, uno dei prodotti naturali più potenti in assoluto. Infatti il Tea Tree Oil ha proprietà cicatrizzanti, antimicotiche, antibatteriche e antiodoranti. Inoltre si tratta di un prodotto molto efficace, quindi bastano poche gocce per funzionare alla perfezione.

Per questo motivo spesso viene usato nel campo della cura della persona. Può essere utile contro brufoli e acne, per curare la candida, disinfettare le ferite, contro i funghi delle unghie e dei piedi, per curare l’herpes labiale. Inoltre si usa nei suffumigi, per preparare collutori e deodoranti, per combattere la forfora, nei massaggi tonificanti, per scacciare zanzare e insetti e curare le punture.

Il Tea Tree Oil però trova ampia applicazione anche in campo casalingo per le pulizie. Infatti è utile per combattere la muffa, per disinfettare e igienizzare pavimenti, sanitari, superfici varie, bucato e lavastoviglie.

Un ottimo metodo casalingo per sbiancare i cuscini con un olio essenziale davvero incredibile

Dopo aver visto le incredibili proprietà del Tea Tree Oil è facile capire perché è un ottimo alleato contro le macchie gialle sui cuscini. Per trattarle abbiamo bisogno di:

120g di bicarbonato di sodio;

10 gocce di olio essenziale di Tea Tree Oil (puro al 100%);

acqua q.b.;

1 spazzolino;

1 panno in microfibra o in cotone.

In una ciotola versiamo e mescoliamo il bicarbonato con il Tea Tree Oil. Prendiamo un panno in microfibra o in cotone e inumidiamolo con dell’acqua, quindi passiamolo su tutto il cuscino concentrandoci sulle zone con le macchie gialle. Ora sempre con il panno applichiamo il bicarbonato mischiato al Tea Tree Oil su tutto il cuscino e lasciamolo agire per almeno un’ora. Dopodiché sfreghiamo con forza usando uno spazzolino da denti vecchio. Eliminiamo quindi il residuo e lasciamo asciugare bene il cuscino. Questo trattamento non solo eliminerà le macchie gialle dai nostri guanciali, ma li igienizzerà e profumerà in modo piacevole.